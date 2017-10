Le PDG de MOBILIS lance la 4G à Sétif : 2017, année de la performance

M. Ahmed Choudar, PDG de Mobilis à procédé hier dans la soirée au lancement commercial de la 4G sur le territoire de la wilaya.

A l’issue de cette cérémonie, qui s’est tenue à l’hôtel Novotel, le wali et le PDG de l’entreprise sont intervenus pour faire état de la symbolique qui marque un tel événement et se veut ainsi constituer, en ce 17 octobre, un hommage profond et une juste reconnaissance à l’endroit de ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie.

Le premier responsable de cette wilaya, qui se félicitera d’assister à un tel événement, ne manquera pas de souligner qu’il s’agit là d’un moment fort marqué à la fois par le souvenir mais aussi toutes des avancées et des réalisations. Comme il mettra à profit cette imposante cérémonie pour dire la dimension citoyenne de cette entreprise et les efforts consentis pour abonder constamment dans le sens de l’amélioration de l’image de marque de l’Algérie dans un secteur sensible et stratégique. Intervenant à son tour le PDG de Mobilis dira que cette entreprise nationale et ses cadres veillent à consolider leur action et le niveau des prestations sont offertes au client, ajoutant que d’autres services non moins importants seront lancés prochainement. Il reviendra sur le parcours de Mobilis depuis sa création en 2003 et fera état des avancées enregistrées au fil des ans, soulignant à ce propos que l’année 2017 est celle de la performance avec plus de 18 millions d’abonnés, puis annoncera la 5G pour 2021. Autant d’avancées que le PDG de cette entreprise fera valoir par des indicateurs au vert quand il présentera notamment son entreprise par les chiffres et fera état d’un nombre d’abonnés qui était de 18.215 en 2016 et qui passera à 19.049, en 2017. Le résultat net de cette entreprise n’est pas sans connaître la même évolution sachant que de 14 milliards de dinars, en 2016, il est attendu 17 milliards pour l’année 2017 avec des réserves qui grimpent, elles aussi, de 56 milliards de dinars à 70 milliards, dira par ailleurs l’intervenant qui se penchera sur le volet inhérent à la couverture du réseau et les parts de marchés qui sont toutes aussi satisfaisantes.

Une cérémonie qui sera également marquée par un point de presse à l’issue duquel Ahmed Choudar reviendra sur le volet inhérent à la couverture du réseau qui fait ressortir pour la 4G, la couverture déjà opérée sur 14 wilayas en 2016, celle qui permettra de couvrir 8 wilayas en 2017, second jet qui a été entamé avec Sétif pour gagner d’autres wilayas depuis mercredi alors que 17 autres wilayas seront couvertes durant la 3e année, soit 39 wilayas.

Le PDG soulignera enfin qu’en termes de maintenance préventive «70 entreprises de jeunes vont nous aider et nous accompagner dans le déploiement de notre réseau».

F. Zoghbi