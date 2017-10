Lutte contre l’émigration clandestine : Vers la création d’une police maritime

Dans l’objectif de lutter contre toute pratique prohibée au niveau de la mer, une réflexion est actuellement engagée pour la création d’une police maritime devant regrouper des brigades mixtes, composées des éléments des garde-côtes, de la Gendarmerie nationale et des Douanes algériennes.

Le cadre général définissant les prérogatives de cette police maritime a déjà été défini par les commissions mixtes des différents secteurs de sécurité concernés, a-t-on appris auprès des services de la sûreté nationale, qui ont précisé que «le dossier y afférant a été déposé au niveau de la Présidence, en attente de son approbation par le Chef de l’Etat, en sa qualité de ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire».

Il convient de souligner dans ce contexte qu’avant la création de ce nouveau dispositif, les secteurs concernés par le nouveau mécanisme de lutte contre l’émigration clandestine avaient tenu des rencontres consultatives en prévision de l’éventuelle création de cette section mais aussi la confection de son cadre juridique, dans le cas de l’approbation.

Le rôle principal assigné à cette police spécialisée vient complémenter et renforcer celui des garde-côtes et, selon la même source, «les premières sections de la police maritime devraient incessamment entrer en service, à l’issue de l’approbation du Président de la République. Suite à quoi les éléments de cette police maritime auront pour principale mission de lutter contre le trafic maritime sous toutes ses formes, notamment l’émigration clandestine et le trafic de drogue», a-t-on souligné.

Outre cette réflexion déjà engagée pour la création prochaine de la police maritime, il est prévu également la création d’une police des chemins de fer, comme annoncé d’ailleurs récemment par le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). M. Yacine Bendjaballah a, en effet, fait part, dans une récente déclaration, de la «création d’une police des chemins de fer qui doit être encadrée par des textes de loi».

La mission principale de la police ferroviaire est de protéger, assister et sécuriser tant les voyageurs que le personnel et les biens de la société ferroviaire.

A noter, il existe aussi un projet de création prochaine d'un groupement de police des transports qui se chargera de sécuriser et de contrôler les moyens de transports publics (bus, métro, tramway, téléphérique). Une fois concrétisé, le projet de ce groupement de police des transports (GPT) viendra, en fait, assurer la supervision «efficiente et continue» des centaines de policiers qui veillent à la sécurité au niveau du métro et du tramway à Alger. Cela dit, la police des transports englobera, faut-il le signaler, l’ensemble des transports urbains publics. Aussi, la mise en place de ce noyau à Alger obéit, en fait, au souci de garantir la sécurité des voyageurs et de les encourager à emprunter ces deux moyens de transports pour contribuer à décongestionner les routes. Ces polices spécialisées viendront, il faut le dire, s’ajouter aux autres déjà existantes dont dispose notre pays et qui sont en activité depuis plusieurs années, à l’image de la police de l'urbanisme et de l'environnement, à titre d’exemple.

Pour rappel, la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement est désormais sur le terrain et présente annuellement ses bilans. Ces services œuvrent à faire appliquer les lois relatives à la protection de l'environnement, à la préservation de l'hygiène et de la santé publique et assurent une action de proximité avec tous les acteurs aux fins d’ancrer la culture d'un environnement durable et améliorer le cadre de vie.

Il existe également une police des eaux habilitée à établir des procès-verbaux à l'encontre des contrevenants en matière de détournements hydriques et à signaler les fuites d'eau.

Les unités de la police de l'urbanisme et de l'environnement veillent également, en coordination avec les services techniques locaux, à faire appliquer les lois en matière de protection de l'environnement et de l'urbanisme dans le cadre du respect des textes organisant ses interventions. Elles contribuent, d’autre part, à coordonner l'action avec la société civile et les autorités locales pour organiser des campagnes de sensibilisation pour ancrer et renforcer la culture environnementale chez des citoyens, notamment les jeunes, améliorer le cadre de vie des citoyens et préserver l'aspect esthétique des villes.

Soraya Guemmouri