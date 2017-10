Regard : Greffe d’organes : peut mieux faire !

Nous avons tous eu, avant-hier, en commémorant la journée mondiale du don d’organes, un pincement au cœur, rien qu’à penser à tous ces dialysés, ces malades cardiaques, ces cancéreux dont la vie dépend d’un petit mais grand geste, noble, salvateur et qui déborde de générosité et d’humanisme, malheureusement très rare et limité aux seules familles d’un patient ayant côtoyé, chaque instant, douleur, souffrance, désespoir et amertume, disposées à faire des mains et des pieds, bousculant les préjugés et les idées reçues pour «sauver» un être cher. En fait, contrairement au don de sang, plus ou moins répandu, celui des organes fait face à un mur en béton armé. Encore et toujours, l’ignorance ou la crédulité — c’est selon— se dresse comme obstacle de taille et infranchissable carrément pour instaurer la culture du don d’organes et de tissus, chez nous. Décidément les mauvaises habitudes ont la peau dure, très dure même, au point de défendre bec et ongles des absurdités et des choses graves. Nous sommes très loin de ces pays où les greffes de moelle, de reins, de foie et autres sont une réalité, confirmée tous les jours que dieu fait avec des associations de transplantés et de donateurs, alors qu’en Algérie, on continue à débattre de la légalité au plan religieux de ce genre d’interventions. pourtant, les hommes de foi et les imams ont tranché sur le sujet. Mieux encore, nous avons une loi et un plan national de greffes aux objectifs très ambitieux, censés, tous les deux, encourager l’adhésion de tout le monde à ce projet, mais, hélas, malgré tout cela, nous sommes encore à la traine quand il s’agit de transplantation d’organes pour des personnes rongées par la maladie, qui se retrouvent, de surcroit, sur une longue et interminable liste d’attente pour bénéficier d’une greffe. Aujourd’hui, afin de venir à bout des souffrances de milliers de patients, la sensibilisation à cette question s’avère primordiale pour lutter contre la réticence des uns et des autres.

Samia D.