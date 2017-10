Sidi Bel-Abbès : hommage à une femme méritante

Le bureau de wilaya de l’UNFA a organisé une réception en l’honneur de la directrice de la santé et de la population, Mme Ghanem Ilhem, à la suite de sa mutation dans la wilaya de Bouira, en signe de reconnaissance et de gratitude pour les efforts et les sacrifices consentis par cette femme.

Des efforts couronnés par la remise à niveau d’un secteur et la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures, à l’image, entre autres, des deux hôpitaux de Ras El-Ma et de Tabia, et du Centre régional anticancéreux, appelé communément le CAC. Au milieu de femmes intellectuelles et de cadres de différents secteurs, la députée Djili Nacéra a rappelé le parcours de la responsable, et surtout son dévouement pour ses missions.

Cette cérémonie se voulait surtout une forme d’expression d’une marque de considération et de valorisation de la femme gestionnaire, dont les aptitudes ne sont plus à démontrer. Des aptitudes favorisant son implication dans cette œuvre de relance et de croissance, dont les fondements reposent sur la notion des ressources humaines.

C’est d’ailleurs autour de ce thème, que le débat tente de percevoir, d’une certaine manière, l’engagement de la femme et sa prise de conscience quant à la complexité d’une étape nécessitant justement la conjugaison des efforts et le sens de l’engagement.

Même si l’invitée du jour est originaire des Aurès, elle ne s’est pas empêchée d’affirmer son attachement à la région qu’elle a servie avec foi et abnégation, en affichant haut et fort son algérianité et en manifestant sa volonté de servir le pays.

A. Bellaha