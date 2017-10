Partenariat formation - operateurs économiques : 12.000 accords conclus

Plus de 12 000 conventions ont été signées entre le secteur de la formation professionnelle et les operateurs économiques, notamment dans des spécialités du secteur de l’industrie et des télécommunications en vue de faciliter l’insertion des diplômés de la formation professionnelle dans le monde du travail, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation professionnelle. Cette démarche vise une meilleure coordination entre les deux parties, à savoir le secteur de la formation professionnelle, producteur de main-d’œuvre qualifiée et les entreprises, utilisatrices, pour mieux situer les besoins en termes de spécialités. Dans cette même optique, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a décidé d’introduire de nouvelle spécialités dans les énergies renouvelables dans

22 wilayas à travers le territoire national, en particulier à Adrar, Ouargla, Tindouf, Illizi et Ghardaïa, en vue de satisfaire les besoins de l'économie nationale dans ce domaine qui connait depuis quelques années, un intérêt grandissant de la part des plus grands investisseurs nationaux et étrangers. En effet, l’Algérie, dont le potentiel en matière des énergies renouvelables est des plus importants, s’est lancée dans le développement de ce domaine actuellement considéré comme «priorité nationale». Un constat qui a poussé le secteur la formation professionnelle à prendre la décision de former davantage dans cette spécialité pour répondre aux exigences du marché du travail. En outre, le ministère a introduit pour la rentrée 2017/2018, de nouvelles spécialités dans les télécommunications dans 33 wilayas du pays, parmi lesquelles Tissemsilt, Laghouat et Ouargla. Ces disciplines ont une relation directe avec le secteur de l’industrie pourvoyeur d’emplois. Pour faciliter l’accès à une formation et à un enseignement de qualité à tous, une importante enveloppe financière a été octroyée depuis 2004 pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée susceptible de contribuer dans les efforts consentis par les pouvoirs publics pour la relance de la production nationale. Dans ce cadre, pas moins de 71.180 apprentis ont été formés dans différents métiers de l’industrie.

Parmi les spécialités qui ont suscité l’engouement de la part des jeunes, citons celles liées aux métiers de l'industrie, de l'agriculture et du BTH qui sont des filières relevant des secteurs vitaux qui interviennent dans la relance de l'économie nationale.

Le ministère de la Formation professionnelle et de l'Enseignement a enregistré pour la session de septembre 2017 une augmentation des formations dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire de 10,50% de l'offre totale, soit une augmentation de

3 % par rapport à l'année précédente. Pour cette année, le secteur de la formation professionnelle a ouvert quelque 372.000 nouveaux postes de formation, dont 277.820 destinés à la formation diplômante, et 94.140 pour la formation qualifiante.

La rentrée 2017/ 2018 a été marquée par l’ouverture de 380 spécialités couvrant les 22 branches professionnelles, couronnées par des diplômes, dont 240 sont programmées en mode résidentiel, 364 par apprentissage.

101 spécialités sont couronnées d’un certificat de qualification, ouvertes au profit des jeunes n’ayant pas accompli leur cycle post-obligatoire, soit 25 spécialités de plus par rapport à la rentrée 2016. Il convient de rappeler que selon les statistiques de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), plus de 80% des détenteurs de l'attestation de formation professionnelle ont pu décrocher un emploi, et que plus de 60% des porteurs de projets au niveau de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) sont des diplômés du secteur de la formation professionnelle.

Kamélia Hadjib