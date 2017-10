Phoeniciculture : Une production qui fera date

« 50.000 tonnes de dattes doivent être exportées vers les marchés européen, asiatique et américain à l’issue de la présente saison agricole» a révélé le président de l’association des exportateurs de dattes de Biskra. En effet, dans une déclaration à la presse, M. Youcef Ghomri a fait savoir que cette quantité représente, carrément, le double de ce qui a été exporté l’année dernière.

«Tout cela a été rendu possible grâce aux mesures salutaires prises par l’état ces dernières années pour renforcer l’exportation», a-t-il indiqué.

Le producteur a affirmé que la production massive de la qualité de « Deglet Nour » lors de cette saison a également permis d’encourager les opérateurs du secteur à trouver de nouveaux débouchés, extérieurs au marché national. «Cette production va profiter à tous les acteurs de la filière phoenicicole, puisque 20.000 m3 de chambres froides ont été réservés en vue d’approvisionner continuellement le marché étranger et répondre à l’importante demande enregistrée actuellement», a-t-il souligné. Selon le président de l’association des exportateurs, la généralisation des chambres froides et la mécanisation de cette filière dans l’opération de cueillette, contribueront, à n’en point douter, à favoriser le développement de la production «pour garantir un approvisionnement plus stable du marché et préserver la stabilité des prix tout au long de l’année». Partant de là, celui-ci a estimé qu’il est désormais nécessaire de «diversifier» les destinations d’exportation et de ne pas «se contenter» de certains pays européens, «voire se battre pour garder la référence de «Deglet Nour» sur le marché étant donné que l’Algérie n’est pas le seul pays exportateur de ce type de datte». «Tout le monde sait que la «Deglet Nour» de Biskra constitue une référence nationale et internationale et que la région de Biskra possède les meilleures productions et pépinières sur le territoire national. En plus de cette variété très prisée, nous avons celles produites à Ghardaïa, Adrar et à Ouargla et qui sont elles aussi, sont d’excellente qualité ».



590.000 quintaux de dattes attendus à Ghardaïa



Une production record est attendue à Ghardaïa, selon la direction des services agricoles. Une récolte de près de 590.000 quintaux de dattes, toutes variétés confondues est espérée dans la cité du M’Zab au titre de la campagne de cueillette de la saison agricole 2017.

Cette production prévisionnelle concerne une récolte de plus de 230.000 quintaux de dattes de variété supérieure Deglet-Nour, avec un rendement moyen de 50 quintaux l’hectare, et de 95.000 quintaux de variété de «Ghers» ainsi que 265.000 quintaux de dattes communes, avec un rendement moyen de 54 quintaux l’hectare. Des quantités rarement enregistrées.

L’augmentation attendue de la production pour la campagne de cueillette, est expliquée par l’accroissement du potentiel phoenicicole productif de la wilaya qui est passé de 695.000 palmiers en 2002 à près de 1.300.000 palmiers productifs en 2017, à la faveur de différents programmes de développement agricoles initiés par les pouvoirs publics. Elle est justifiée aussi par les actions de sensibilisation préventive des phoeniciculteurs et propriétaires de palmiers aux enjeux liés à la production de datte de qualité, effectuées depuis mai dernier, en plus du suivi phytosanitaire et du traitement préventif contre les différentes maladies et parasites du palmier et de la datte.

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie compte plus de 660 variétés de dattes. Mais contrairement à ce que pensent certains, ce nombre est plus faible que par le passé. Ceci s’explique par l’absence de moyens et d’entretien des autres variétés nécessaires pour lutter contre les maladies qui ravagent les dattiers et les récoltes», selon des experts agricoles. Pour éviter justement que d’autres variétés disparaissent, les producteurs utilisent aujourd’hui de «nouveaux» moyens plus «modernes» et plus «efficaces» pour s’attaquer aux maladies qui détruisent les récoltes. La culture des dattes occupe une place importante dans le secteur de l’agriculture saharienne. Sur une superficie de 160 000 hectares, nous possédons17 millions de palmiers et près d'un millier de cultivateurs, ce qui représente un fort potentiel de développement économique et commercial.

Il faut dire que les efforts des pouvoirs publics pour promouvoir cette branche, ne sont pas des moindres.

Des moyens conséquents ont été déployés dans le cadre du Plan national de développement agricole, notamment à travers la mise en œuvre de techniques modernes d'irrigation, comme le goutte-à-goutte, et l'efficacité des mesures prises dans le cadre de la lutte contre les parasites affectant les palmiers-dattiers .

Sarah A. Benali Cherif