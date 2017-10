Brahim Mouhouche, enseignant à l’école supérieure d’agronomie : « L’Algérie vit une situation de sécheresse latente »

«L’Algérie vit une situation de sécheresse et la tension sur l’eau sera toujours présente puisque le pays se trouve au cœur de la Mena, la région la plus sèche du monde», a indiqué, hier, Brahim Mouhouche, enseignant à l’École supérieure d’agronomie.

Intervenant sur les ondes de la Chaine 3 de la radio nationale, M. Mouhouche a expliqué que les études internationales qui classent l'Algérie parmi les plus pauvres en eau avec une disponibilité de l'ordre de 11,5 milliards de mètres cubes renouvelables par an, soit une quantité de 292 m3 par personne, alors que la moyenne mondiale est de 6.000 m3/personne. «La part en eau de l’Algérien n’est que de 3.5 % de la moyenne mondiale», avancera l'invité de la chaine 3. Pour faire face à ce manque d'eau, M. Mouhouche estime qu' «il faut réfléchir à des solutions à moyen et long termes, mais pour le moment il faut absolument éviter le gaspillage».

«Il faut utiliser avec efficience l’eau dont nous disposons. Nous ne devons pas produire des choses qui consomment beaucoup d’eau et qui n’ont pas de valeur ajoutée. Par exemple les céréales, il est préférable de les importer car elles sont subventionnées partout dans le monde et nécessitent une forte mobilisation d’eau. Il vaut mieux utiliser cette eau pour les maraîchages, le lait et les fourrages», a-t-il suggéré. Certains observateurs évoquent même «des cultures à interdire» dorénavant en raison de leur forte consommation d’eau.

M. Mouhouche recommande également l'utilisation de techniques qui permettent «de produire plus avec peu d’eau, en recourant notamment aux systèmes d’irrigation économiseurs d’eau connus de tous les spécialités, comme par exemple le goutte-à-goutte qui permet d'économiser jusqu'à 70% d’eau». «Les agriculteurs pourraient aussi économiser l’eau en ayant recours aux systèmes économiseurs d’eau mais force est de constater que les périmètres irrigués représentent moins de 10% de la surface agricole utile».

L’agriculture algérienne pompe plus de 60% des ressources en eau conventionnelles (barrages, forages). L’Algérie devrait investir davantage dans les infrastructures hydrauliques. Le pays dispose de 17 milliards de mètres cubes d’eau dits renouvelables, mais n’en consomme que 33%. «On peut aller jusqu’à 70% de nos potentialités», assure ce professeur à l’ENSA. «La réduction du gaspillage de cette denrée, qui devient bien rare, est un autre moyen de l’économiser », souligne-t-il encore. «L’eau aujourd’hui c’est de l’or. L’eau gaspillée peut aider à produire des kilos de tomates, de pommes de terre, etc. Il faut qu’on utilise à bon escient le peu d’eau que l’on a», constate-t-il, non sans une certaine note d’appréhension dans la voix. Revenant sur le fait que l’Algérie est un pays semi-aride, où la rareté de l’eau impose de l’innovation et en même temps que des investissements d’envergure dans les techniques de stockage de l’eau en vue d’une irrigation continue des superficies agricoles, l’expert a mis en exergue la possibilité de récupérer directement les eaux de pluies pour l’agriculture. «Il faut utiliser les moyens de nos ancêtres. Les pluies orageuses sont, en effet, caractérisées par leur intensité et leur courte durée. Donc sans recourir aux anciennes méthodes, 80% des eaux deviennent inutilisables ».

L’invité de la rédaction évoquera aussi l’option de recyclage de l'eau qu’il qualifie de «fondamental», puisque, selon lui, « l’Algérie rejette annuellement un peu plus d’un milliard de mètres cubes d'eaux usées».

«Si on arrive à réutiliser seulement 60% de ces quantités, on pourrait augmenter de 150.000 à 200.000 hectares des surfaces irriguées », expliquera t-il. Citant les grands efforts d'investissements consentis par l'Etat pour la construction de barrages et de retenues collinaires, le professeur estime, toutefois, que « le dessalement est la solution la plus plausible pour régler ce problème de manque d’eau». «C’est notre roue de secours», fera-t-il remarquer. Il estime en outre que l’Algérie gagnerait à développer le dessalement de l’eau de mer en mettant en place des stations qui fonctionneraient grâce aux énergies renouvelables. «Avec l’avènement des énergies renouvelables qui ouvrira la voie à des énergies pas chères, on pourra dessaler l’eau de mer pour l’approvisionnement en eau potable et garder les autres ressources pour l’agriculture. Nous avons 1200 km de côtes. Notre roue de secours, ce sont les énergies renouvelables», soutient-il. Le recyclage de l’eau, l’autre alternative défendue par notre interlocuteur.

Salima Ettouahria