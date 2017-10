10e Festival de la chanson sétifienne : Une mosaïque de chansons

La ville de Sétif vit depuis mardi soir au rythme du Festival de la chanson sétifienne dans sa 10e et dernière édition, sous le slogan "Sraoui, mélodie de la patrie et de la citoyenneté". La soirée inaugurale de cette manifestation culturelle a été marquée par la présentation, deux heures durant, d’un tableau artistique intitulé "La mélodie de Amer", comprenant une mosaïque de chansons sétifiennes puisées du patrimoine local et interprétées par une panoplie d’artistes qui ont séduit un public exigent venu nombreux assister à cet évènement, organisé à la maison de la culture Houari-Boumediene. Les inoubliables "Hali madrour ya Boutaiba daouini", "Zahra mabroumt Ennab", "Sidi Slimane El Wali", "Aala Dekhla banou sejratou" et "Sbart sbart ma lguitch douwaya" interprétées respectivement par Cheb Farès, Cheb Mohamed Amine Maiza, Cheb Houssem, Cheb Khalil et l’artiste Nouri Kamatchou, ont ébloui le public qui a eu droit à une virée dans le bon vieux temps. La star Nadia Guerfi Kechoud est venue par la suite présenter, avec sa voix forte et douce à la fois, un bouquet de chansons patrimoniales de style sraoui, à l’instar de "Sab Rachrach", "Ya li thabouna la tzidou fi âdabna" "Aynik y'a aynik", avant d’envoûter le public avec "Ya Salah kounek Salah" et le chef-d’œuvre du défunt cheb Aziz "Lahwa wa drara". Le coup d’envoi du Festival de la chanson sétifienne qui sera remplacé en mars prochain par le festival national du chant sraoui a été marqué par l’organisation d’une cérémonie en l’honneur de la famille du défunt Omar Ziyat, communément appelé "Sono Safi", spécialiste dans la sonorisation et l’éclairage, décédé en mai dernier, et un nombre de personnalités artistiques de la wilaya, comme Kamel Enay. Le commissaire du festival, Aissa Djirar, a indiqué, à l’issue de la cérémonie d’ouverture de cette édition, devant se poursuivre jusqu’au 23 octobre en cours, qu’une compétition intitulée "le cavalier de la chanson sétifienne" mettant en concurrence 30 candidats sera lancée à l’occasion de ce festival. Plusieurs stars de la chanson sétifienne et sraoui, à l’image de Amine Ksantini, Khaled Staifi, Salim Chaoui et Bekakchi El Khier défileront sur la scène de ce festival au grand bonheur des férus de ce genre musical. (APS)