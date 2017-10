Conférence de l’historien Fouad Soufi sur les massacres du 17 octobre 1961 : Afin que nul n’oublie

A l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, la librairie Chaib Dzair de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) a organisé mardi après-midi, une conférence-débat animée par l’historien Fouad Soufi portant sur cet épisode douloureux de la guerre de Libération nationale.

Afin que nul n’oublie cet acte abominable considéré par les historiens comme étant la répression la plus terrible commise à Paris depuis la Révolution française en 1789, la commémoration de cette journée est un devoir afin que le sacrifice des martyrs militants de liberté ne soit pas occulté de la mémoire collective.

Fouad Soufi a précisé que la ségrégation de la police française envers les Algériens de l’Hexagone, qui a commencé en 1958, a atteint son paroxysme au début des années 1960 avec l’intensification des activités de la Fédération FLN de France qui constituait un réel danger pour la capitale française. « Le préfet de police de Paris a conseillé vivement aux Algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30, il a appelé ainsi à la fermeture des cafés d’Algériens à 19h. Un couvre- feu a été instauré par la suite uniquement pour les Algériens », a-t-il fait savoir.

Face à cet acte raciste, les Algériens ont décidé de manifester pacifiquement en trois phases; organiser une manifestation de masse, organiser une manifestation de femmes, ainsi qu’ une grève générale accompagnée d’une grève de la fin des prisonniers politiques.

Des manifestations ont eu lieu à Paris depuis le 05 octobre, mais la répression de Maurice Papon fut terrible. L’apogée de la violence et de la barbarie a eu lieu pendant la soirée du 17 octobre, lorsqu’une centaine d’Algériens furent massacrés à coups de matraques et jetés dans la Seine.

Si la plus jeune martyre de ces manifestations est une femme au nom de Fatima Bedar, on ignore jusqu’au jour d’aujourd’hui le nombre exact des victimes de ce massacre. « La police française a déclaré deux morts et quelques blessés alors que le bilan du FLN note que pas moins de 300 Algériens ont péri. Les archives et les rapports de police, notamment ceux de Papon, ont disparu, ont été détruits ou sont toujours interdits de consultation, d’où la difficulté d’avoir le chiffre exact des victimes », a-t-il souligné.

Par ailleurs, l’historien a évoqué la grande différence entre l’historiographie algérienne et française dans l’étude et l’analyse des massacres du 17 octobre 1961. Il a mis en avant le grand effort fourni par les écrivains et historiens français de gauche, avec notamment le premier gros livre traitant du sujet de Luc Einaudi. « Les historiens français ont publié plus que nous sur le sujet qui a été timidement abordé par les historiens algériens, ils se sont contentés de quelques travaux, à l’exemple de Mahfoud Guettache, Mohamed Harbi, Omar Boudaoud, Ali Haroun et enfin Moh Clichy qui a écrit un livre là-dessus », a-t-il indiqué. Le conférencier a rendu hommage par contre à la presse algérienne qui évoquait chaque 17 octobre ces massacres en récoltant de précieux témoignages. « Les journaux, télévisions et radio ont fait un excellent travail, il est recommandable par contre d’éditer ces travaux afin de lutter contre l’oubli et préserver la mémoire de cette journée douloureuse », a-t-il ajouté.

Plus de 230 intellectuels français ont signé une pétition pour demander des comptes à Maurice Papon, parmi lesquels Aragon, Sartre et Aimée Césaire. Les massacres du 17 octobre 1961, qui demeurent une honte pour la République française, ont fait l’objet d’un film intitulé « Octobre à Paris » réalisé par Jacques Panijel, qui en a reconstitué les faits.

Kader Bentounès