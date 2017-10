Festival culturel international de musique symphonique : entre classique et contemporain

Les mélomanes de la musique lyrique ont été gâtés, lors de la quatrième soirée de la 9e édition du Festival culturel international de musique symphonique. Cette nouvelle soirée a été marquée par la prestation de quatre pays, à l’affiche, que sont le Mexique, le Japon, l’Allemagne et l’Afrique du Sud, qui ont ébloui l’assistance avec un programme riche et varié.

Ainsi, les présents à l’Opéra d’Alger étaient sous le charme lors de la quatrième soirée de la neuvième édition du Festival culturel international de la musique symphonique à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Pas moins de quatre pays ont animé la soirée de mardi dernier. Il s’agit du Mexique, avec le trio lyrique, en l’occurrence le grand pianiste mexicain Juan Pablo Harcasitas qui a accompagné la mezzo-soprano Carla López-Speziale et le ténor Mauricio Trejo. Le trio latino s’est donné le mot pour faire voyager un public émerveillé à travers les notes du programme concocté pour l'occasion et lui offrir un spectacle réparti en trois parties. La première partie est constituée de trois extraits d’opéras "Cruda Sorte de L’Italiana en Argeli" de G. Rossini ; "Ch’ella mi creda de La Fanciulla del West", de G. Puccini et "C’est toi, c’est moi" de G. Bizet. La seconde partie du spectacle a été caractérisée par quatre titres artistiques, "A Vucchella" de Francesco P. Tosti, "Torna a Surriento" d’Ernesto & G. B. De Curtis, "L’invitation au voyage" de H. Duparc, et "Amor" de W. Bolcolm. Le trio a terminé son spectacle par des chansons mexicaines : "Granada" d’Agustín Lara, "Júrame" de María Grever et enfin "Intima" de Tata Nacho. Le trio latino a été suivi du spectacle Yokohama Sinfonietta du Japon avec la soprano Fujiko Hirai qui était accompagnée par Toshiki Usui au piano. De son côté, l’Allemagne a triomphé avec le tableau musical offert par le "trio Vivi Vassileva" et ce, avec Vivi Vassileva à la percusion, Lucas Campara Diniz à la guitare et Carina Madsius au piano. Ainsi, cette quatrième soirée a été clôturée par un spectaculaire show musical de l’Afrique du Sud. Chant et danse laissant le public sans voix, le ténor Mazoxolo Stokwe et la soprano Loveline Sathekge, qui étaient accompagnés par Susan Swanepoel au piano dans la première partie du spectacle et des musiciens (violents et contrebasses) en seconde partie, ont réussi à subjuger le public avec leur présence sur scène.



Sihem Oubraham

Ils ont déclaré :

Juan Pablo Harcasitas, pianiste méxicain :

« Je souhaite être invité comme soliste avec votre orchestre »

«C’est un festival de grande qualité auquel nous avons assisté et nous avons rencontré des participants extraordinaires.

Je tiens à témoigner que vous avez beaucoup de chance d’avoir un théâtre pareil. Le public est merveilleux, très attentif, il nous suivait à tout moment, nous avons remarqué qu’il était très ému. Mon souhait est d’être invité comme soliste avec votre orchestre symphonique qui est dirigé par Amine Kouider.»

La mezzo-soprano Carla López-Speziale :

« J’espère que ce ne sera pas ma dernière participation »

«C’était une soirée formidable avec un public extraordinaire. Je suis vraiment heureuse de me produire en trio dans ce prestigieux Opéra. C’est ma première participation à ce festival international de la musique symphonique et j’espère que ne sera pas la dernière.»

Propos recueillis par : S. O.