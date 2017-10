Lutte contre l’informel : La Casnos s’y met

Le champ d’action de la Casnos s’élargit-il ? De la sécurité sociale, elle bifurque sur la lutte contre le marché informel, sans s’ingérer dans la mission des autres établissements financiers. Et par élargissement, elle est désignée comme une nouveauté. Le directeur de la Caisse joint au téléphone annonce : «La Casnos vient de soumettre une série de propositions au ministère de Commerce portant sur la manière d’assurer l’intégration de l’informel».

Youcef-Acheuk Chawki ne le sait que trop. Ça sera un travail de longue haleine, imposant efficacité, assiduité, et rigueur. Mais il croit mordicus, qu’un travail en synergie mènera à coup sûr vers de «meilleurs résultats». Et ajoute, sentencieux : «La sécurité sociale est un des outils incontournables de la formalisation de l’informel». Cette démarche s’inscrit en droite ligne avec les orientations du gouvernement, à savoir mener une lutte sans merci contre ce phénomène qui pèse lourdement sur le Trésor.

En chiffres, l’hémorragie de l’informel est de quelque 2700 milliards de dinars. Ahurissant ! Opposant des «extra-time», le Chef de l’Exécutif recommande la substitution du faire au dire. De l’action. De l’efficacité. Et sans perdre de temps, l’introduction, avant fin 2017, de deux banques publiques dans la finance islamique. En 2018, quatre autres établissements vont suivre. Plus que jamais, sonne l’intérêt des démarches multisectorielles.

À ce jour, les différentes approches de l’économie informelle en Algérie sont pour l’essentiel des évaluations quantitatives. Elles n’appréhendent pas les caractéristiques, les comportements et les logiques en œuvre dans le secteur informel, considérant souvent ce phénomène comme un ensemble homogène.

Pourtant, le secteur informel est profondément hétérogène et recouvre une diversité de segments, qui se distinguent par la nature des activités et des acteurs, le degré d’informalité, le niveau des revenus générés ainsi que les motivations et les logiques qui sous tendent les comportements des acteurs. Fermer cette parenthèse de l’informel,

M. Acheuk annonce également le lancement du projet d’interconnexion entre la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) et le Centre national du registre du commerce. Le principe, explique-t-il, consiste en une base de données permettant à la Caisse qu’il dirige de disposer, par un simple clic, de toutes les informations de les entreprises inscrites au CNRC, et vice-versa.

Par ce projet les deux entités comptent confirmer leur «compatibilité» avec le développement technologique, aussi vertigineux soit-il. Durant l’année écoulée, la Casnos, en plus d’une bonne santé financière, annonçait d’importantes mesures au profit de sa clientèle. Des exemples ? L’application informatique qui permet aux pharmaciens de voir, à l’aide de base de données, la liste des médicaments achetés par le malade. Depuis l’application des mesures exceptionnelles de la loi de finances complémentaire (LFC 2015) qui ont pris fin le 31 décembre 2016, la Casnos a enregistré une augmentation de 93% de ses recettes, 43% du nombre d’affiliés à jour en matière de cotisation, selon le même responsable.

Fouad Irnatene