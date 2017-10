Réduction des importations : La Banque d’Algérie affine sa stratégie

. Le coût des importations en 2016 est de 46,72 milliards de dollars. Une réduction des coûts est une des priorités du gouvernement. Dans cette perspective, la Banque d’Algérie annonce, entre autres, que désormais la domiciliation de toutes les importations de la revente en l’état sera «obligatoire», préalablement à toute expédition des biens et marchandises à destination du territoire douanier algérien.

Elle précise que l'importateur sera soumis à constituer une «couverture financière auprès de la banque domiciliataire, représentant 120% de la valeur de l’opération d’importation, et ce, au moins trente jours avant la date de l’expédition de la marchandise». Sollicité par nos soins, Ferhat Ait Ali, économiste, explique que réclamer à un client une provision dépassant les 100% de la valeur convertie de la facture au cours du jour de la domiciliation est en soi un «emprunt forcé sur le client qui n'a pas à être ponctionné, sur un cours autre que celui existant».

Plus explicite, il fait savoir que les 20% réclamés en plus et à l'avance «iront en dépôt dans les passifs des banques consolider leurs disponibilités du moment, en grevant celles des clients, sans aucune assise juridique». Dans son analyse, l’universitaire rebondit sur les dépenses publiques «orientées vers plus de consommation». Ces dépenses, en l'absence d'une production nationale importante, «ne pourront ni être couvertes, ni créer leur fiscalité à moyen terme, ni protéger les réserves en devises». Un accroc qui impose, désormais, d’»orienter ces dépenses vers la relance des entreprises, qui peuvent générer une fiscalité, car existant déjà». M. Ait Ali a relevé également l’impératif d’«investir dans la production et non dans la consommation et les infrastructures non rentables dans l'immédiat». Interrogé sur l'érosion de notre monnaie nationale, l’économiste l’attribue aux «réserves de change», dont la sauvegarde est tributaire de la capacité à limiter les sorties en devises et, de ce fait, les importations.

Mais pour ce faire, poursuit-il, «un palliatif en production interne s’impose, et assurer aussi une fiscalité alternative interne sur autre chose que les importations elles même, qui produisent 70% de notre fiscalité interne dont 40% au port, et 30% à la revente et à la transformation».

De son côté, Abderrahmane Mebtoul, consultant international, explique que le taux de 120% annoncé permet de «lutter d’une manière indirecte contre la sphère informelle». Il recommande d’investir dans des entreprises compétitives et performantes avec à la clé un assainissement du climat des affaires. Il y a lieu de rappeler que ces dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de l’instruction de la Banque d’Algérie y afférente.

Cette mesure entre dans le cadre d'un règlement approuvé, en fin septembre dernier, par le Conseil de la monnaie et du crédit pour l’aménagement du règlement de février 2007 se rapportant aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.

F. I.