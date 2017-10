Investissement au niveau des wilayas : visibilité aux opérateurs

Dans son agenda pour la prochaine phase comptant pour la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance, le gouvernement a retenu au titre de son plan d’action, la poursuite des efforts pour consolider les progrès réalisés au cours de ces dernières années dans le domaine des affaires. «Le Gouvernement veillera d’abord, sauf nécessité impérieuse, à la stabilisation du cadre juridique et règlementaire de l’activité économique, de sorte à donner de la visibilité aux opérateurs.»

Une étape qui sera suivie de la levée des contraintes et «pesanteurs bureaucratiques qui persistent sur le terrain, au détriment de la dynamique de l’investissement». En effet, les opérateurs économiques se plaignent de ces pratiques qui entravent leur démarche sur le terrain. «À ce titre, et à l’exception des projets d’investissements majeurs et d’autres avec des partenaires étrangers qui demeureront du ressort des organes nationaux en charge de l’investissement, les procédures et autorisations liées à l’investissement seront décentralisées au niveau des wilayas. Dans ce contexte, l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) qui a fait l’objet de redéploiement dans le sillage de la nouvelle loi sur l’investissement, sera appelée à intervenir en mettant «au niveau opérationnel adéquat, ses structures déconcentrées au niveau des wilayas». Une démarche qui impliquera également toutes les autres autorités administratives concernées par l’accompagnement du processus d’investissement. Le volet financier étant un axe primordial dans l’acte d’investir, l’action du gouvernement portera également sur la poursuite de la réforme et de la modernisation du système bancaire et financier. Une réforme qui sera «accompagnée d’un renforcement du réseau des banques à travers tout le territoire national», souligne le document.

À ce titre, «un intérêt particulier sera accordé aux wilayas et aux wilayas déléguées du Sud du pays». Une région qui bénéficie d’une importance particulière dans le cadre de la nouvelle approche de développement économique désormais orientée vers les zones du sud et des Hauts Plateaux sur la base d’avantages et d’incitations plus étudiés. L’entreprise étant au centre de cette politique, le gouvernement compte dynamiser davantage le processus de mise à niveau des petites et moyennes entreprises, disposant d’un cadre juridique réglementaire et financier. Aussi, le gouvernement prévoit de poursuivre le programme de mise à niveau des entreprises publiques économiques, mobilisé par l’Etat propriétaire auprès des banques et du Fonds National de l’Investissement.

Dans le même sillage et pour encourager l’émergence de PME et de TPE, «un effort substantiel sera engagé par les pouvoirs publics compétents pour accompagner les «Start-up», ainsi que le développement des très petites entreprises créées suite à des dispositifs «ANSEJ» et «CNAC» et qui se sont déjà affirmées sur le marché de la production de biens et de services. Une démarche qui ne peut que contribuer à la consolidation du tissu industriel national d’autant plus que ce dernier est essentiellement constitué de TPE.

Dans son entreprise, le gouvernement «veillera à l’assainissement diligent des créances détenues par des opérateurs économiques sur les démembrements de l’Etat à la suite de retards de paiement des réalisations, ainsi que des fournitures de biens et de services». Une initiative censée concourir à l’équilibre des finances des entreprises et mettre ainsi un terme à une situation qui aura perduré au détriment de l’entreprise.

