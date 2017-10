Mme Elisabetta Belloni : « L’Algérie, un partenaire stratégique pour l’Italie »

L'Algérie est un «partenaire stratégique» pour l'Italie, notamment en ce qui concerne la stabilité dans le bassin méditerranéen, a affirmé hier à Alger la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Elisabetta Belloni. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, Mme Belloni a indiqué que «cette rencontre a été une occasion pour souligner que l'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Italie», soulignant que les deux pays «partagent beaucoup de similarités et un intérêt commun, notamment en ce qui concerne la stabilité dans le bassin méditerranéen».

«Dans un monde global et sans frontières, l'Algérie et l'Italie sont appelés à renforcer leur collaboration et leur coopération et surtout développer les intérêts communs qu'ils partagent», a-t-elle relevé. Mme Belloni effectue une visite de travail de trois jours en Algérie dans le cadre des consultations politiques régulières entre les ministères algérien et italien des Affaires étrangères.

Ces consultations politiques constituent, notamment, une occasion pour les deux parties de passer en revue les échéances bilatérales dont celle relative à la préparation de la 4e réunion de haut niveau, prévue à Alger au cours du premier semestre de l’année 2018.

Elles doivent également permettre aux deux parties de faire le point sur la coopération dans les différents secteurs et de procéder à un échange de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. (APS)