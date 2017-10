Soutien aux groupes terroristes : Arrestation de deux éléments à Tiaret

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP a arrêté, le 17 octobre 2017, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tiaret/2e RM, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Bejaïa/5e RM», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont appréhendé à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 26 contrebandiers et saisi 2,7 tonnes de denrées alimentaires, 1.200 litres de carburant, 2 véhicules et divers outils d’orpaillage». Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté à Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem/2e RM et Bechar/3e RM, deux narcotrafiquants et saisi 79,7 kilogrammes de kif traité, 822 comprimés psychotropes et 2.248 unités de différentes boissons, tandis que 23,7 quintaux de tabac et 1.750 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra/4e RM et Adrar/3e RM», ajoute la même source.

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont déjoué à Tlemcen, Annaba et El-Kala, des tentatives d'émigration clandestine de 63 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 40 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Naâma et Sétif», conclut le communiqué



Le dangereux terroriste recherché s'est rendu hier aux autorités militaires au niveau de la 6e Région militaire à Tamanrasset, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et trois chargeurs garnis de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite des efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, le dangereux terroriste recherché, dénommé A. Aghali, s'est rendu, aujourd'hui 18 octobre 2017, aux autorités militaires à la 6e Région militaire à Tamanrasset, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et trois chargeurs garnis de munitions», note le communiqué. «Ces résultats révèlent de plus en plus l'efficacité de l'approche de l'ANP pour l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays et à sa sécurité», souligne la même source. (APS)