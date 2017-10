Lutte contre le terrorisme : création d’une Unité européenne de renseignement

L'UE travaille à la création d'une future «Unité européenne de renseignement» en vue d'améliorer la coopération dans ce domaine entre les Etats membres afin de permettre à l'Union de contrer efficacement le terrorisme et les menaces pour la sécurité, a confirmé hier la Commission européenne. «Outre les mesures pratiques pour le court terme, qui seront prises au cours des 16 prochains mois, la Commission travaille à la création d'une future unité européenne de renseignement, comme annoncé par le président Juncker dans le cadre de sa vision pour l'UE à l'horizon 2025», a indiqué l'exécutif européen. Le commissaire chargé de l'Union de la sécurité, Julian King, qui a présenté lundi dernier, lors d'une conférence de presse, les nouvelles mesures destinées à mieux protéger les Européens, a affirmé que l'UE veut renforcer l'action extérieure et la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.

La Commission a ainsi recommandé au Conseil de l'autoriser à ouvrir des négociations en vue de conclure avec le Canada un accord révisé sur les données des dossiers passagers, conformément aux exigences énoncées par la Cour de justice de l'Union européenne qui avait rejeté le premier accord signé entre les deux parties en 2014. L'exécutif européen qui souhaite renforcer la coopération d'Europol avec les pays tiers, recommande également au Conseil de l'autoriser à engager des négociations en vue de la conclusion d'accords concernant le transfert de données à caractère personnel entre Europol et certains pays dont l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie ou encore la Turquie.

La Commission européenne a proposé, en outre, la création d'un réseau de l'UE pour la sécurité CBRN (substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires) et un pôle de connaissances CBRN qui relèvera du Centre européen de la lutte contre le terrorisme (ECTC) au sein d'Europol même si l'exécutif européen estime que la probabilité que des attentats soient commis à l'aide de ces substances est «faible». La Commission européenne a présenté, par ailleurs, un plan d'action doté de près 120 millions d'euros destiné à «intensifier le soutien aux mesures prises par les Etats membres pour protéger les espaces publics». Ce plan d'action prévoit «un soutien financier accru» de 18,5 millions d'euros en 2017 et de 120 millions d'euros en 2018 pour sécuriser les espaces publics, très fréquentés, et de plus en plus la cible d'attaques terroristes, comme l'ont montré les attentats commis dernièrement à Barcelone, Londres, Manchester et Stockholm. «Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui aideront les Etats membres à priver les terroristes des moyens leur permettant de perpétrer leurs actes odieux et protègeront également mieux nos espaces publics», a estimé le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, cité dans un communiqué.



Appel à la multiplication des échanges avec la Tunisie



Le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, a appelé mardi dernier à une multiplication des échanges d'informations avec la Tunisie lors d'une visite officielle dans ce pays. «Le flot d'informations de part et d'autre de la Méditerranée fonctionne bien, et (...) des opérations ont été facilitées par des échanges d'informations», s'est-il félicité lors d'une conférence de presse à Tunis. Il a néanmoins souligné la nécessité de mieux sécuriser l'échange de renseignement lié au terrorisme. «On cherche à voir comment aider la Tunisie dans le domaine de la protection des données (...) pour intensifier les échanges d'informations» entre Tunis et les organisations Europol et Eurojust, instances de coopération policière et judiciaire de l'Union européenne, a-t-il indiqué.

Il a fait valoir que cela pourrait permettre notamment une meilleure coordination pour les procès en cours des attentats commis en 2015 sur une plage près de Sousse et au musée du Bardo. (APS)