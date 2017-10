Algérie - Suède : favoriser les recherches historiques

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l'ambassadrice de Suède à Alger, Marie-Claire Sward-Capra, ont convenu, hier à Alger, de faciliter la mission des chercheurs suédois et algériens en matière de recherches historiques, indique un communiqué du ministère de la Culture. Désormais, les chercheurs et historiens suédois pourraient poursuivre leurs recherches relatives à l'époque ottomane en Algérie. De son côté, la partie suédoise offrira aux chercheurs et historiens algériens, l'opportunité d'accéder à une formation en matière de recherches historiques. L'intérêt que porte la Suède à l'époque ottomane en Algérie intervient suite à la demande de chercheurs et historiens suédois spécialisés dans les études ottomanes, l'Algérie étant liée à cette ère. Ces chercheurs pourront accéder aux archives nationales relatives à cette époque au niveau de la Bibliothèque nationale à Alger. Le ministre de la Culture et l'ambassadrice de Suède se sont, par ailleurs, félicités de la qualité des relations bilatérales, et ont souligné l'importance de les renforcer davantage, à travers la coopération culturelle et artistique. (APS)