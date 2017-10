M. Hocine Necib s’entretient avec M. Driencourt : Examen de la coopération dans le domaine des ressources en eau

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a reçu, hier en audience, l’ambassadeur de France, M. Xavier Driencourt. Les deux parties ont examiné l’état de la coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau, et ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus de la coopération institutionnelle au titre du DCP 2013-2017, en matière de renforcement des capacités techniques des institutions et organismes relevant du secteur.

Le ministre et son invité ont formulé leur souhait de promouvoir davantge cette coopération, à travers un mémorandum d’entente définissant les principaux axes de coopération.Un projet de mémorandum d’entente est, d’ailleurs, élaboré par la partie algérienne. Il porte sur la formation et l’échange d’expériences incluant les actions inscrites dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, et sera soumis à la signature, lors de la prochaine rencontre bilatérale.