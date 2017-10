M. Bouhadja reçoit l’ambassadeur de France : Des relations exceptionnelles entre les deux pays

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, ont mis en avant, hier à Alger, les relations exceptionnelle entre l'Algérie et la France, notamment suite aux visites échangées par les présidents des deux pays, ces dernières années, lesquelles ont favorisé une coopération fructueuse dans plusieurs domaines, a indiqué hier un communiqué de l'institution parlementaire.

La rencontre a permis aux deux parties de mettre en avant les relations bilatérales exceptionnelles et d'en évaluer le développement, notamment suite aux visites échangées, ces dernières années, par les deux Chefs d'État et de hauts responsables des deux pays, lesquelles ont favorisé une coopération fructueuse dans plusieurs domaines, précise le communiqué. MM. Bouhadja et Driencourt ont également examiné les voies et moyens de renforcer les relations parlementaires par le renouvellement des groupes d'amitié parlementaire et la relance du rôle de la grande commission parlementaire, notamment en ce qui concerne l'encouragement des échanges entre les structures des deux Parlements et le suivi des relations entre les deux pays en matière politique, économique, sociale et culturelle. (APS)