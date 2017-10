Célébration de la Journée nationale de la presse le 22 octobre 2017 : Remise du Prix du Président de la République du journaliste professionnel

Le ministère de la Communication organise la cérémonie de remise du Prix du Président de la République du Journaliste professionnel, dans sa 3e édition, et ce dans la soirée du dimanche 22 octobre, au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal – CIC.

Le Prix du Président de la République du journaliste professionnel, avec le thème de cette édition «La préservation de l’environnement, clé de bien-être public et de bonheur social», sera décerné, durant cette soirée, aux journalistes lauréats, pour récompenser les travaux d’excellence sur différentes catégories d’expression médiatique, y compris la photographie et le multimédia.

Dans la matinée de cette journée, le ministre de la Communication se prêtera, devant les journalistes de la presse nationale, aux traditionnelles questions-réponses au sein du Forum du quotidien El Moudjahid.

Le samedi 21 octobre, M. Djamel Kaouane se rendra à Tizi Ouzou, pour prendre part, dans la matinée, à la journée commémorative organisée par l’association Le Défi, sous l’égide de la wilaya de Tizi Ouzou, à la mémoire de Smaïl Yefsah.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de cette même journée, et afin de marquer la thématique du Prix du Président de la République de cette édition, le ministère de la Communication organise, conjointement avec le ministère de l’Environnement, au siège de ce département, samedi 21 octobre à 9h, une série de conférences sur l’environnement et la presse.

Le ministère de la Communication s’associe, par ailleurs, à une conférence qu’anime, le même jour à 11h, au siège de la radio, l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens – ONJSA, sur le thème «La presse sportive : enjeux et perspectives».

Le ministère de la Communication tient à informer que la soirée de remise du Prix du Président de la République du Journaliste professionnel fera l’objet d’une diffusion séquentielle directe sur sa page Facebook : www.fb.com/ministerecomdz et sur son compte Youtube : www.youtube.com/ministerecomdz.