M. Ouyahia au Forum des chefs d’entreprise : « notre démarche nous permet de surmonter la crise mais des réformes sont nécessaires »

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a exposé, hier devant les chefs d’entreprise, réunis à l’occasion de la tenue à Alger de l’université du FCE, les voies et moyens à mobiliser pour faire face à la crise financière, générée par la baisse des prix des cours des hydrocarbures.

Précis, il met en relief «l’impératif d'établir une cartographie économique nationale» avec pour objectif de «déterminer les potentialités actuelles de l'Algérie». S’exprimant lors d’un riche débat sur des questions d’actualité économique avec les chefs d’entreprises à l’occasion de la tenue à Alger de l’université du FCE, M. Ouyahia a souligné : «Si nous arrivons à mobiliser 70% de nos potentiels, c’est autant de gagner», tout en sollicitant les chefs d’entreprises à contribuer à établir cette cartographie économique, en collaboration avec les administrations concernées. «Nous la mettrons à votre disposition, après une réflexion que nous avons menée minutieusement. Si ce n’est que l’administration des finances ou du commerce, qui vont recueillir des informations auprès des chefs d’entreprises, ils diront qu’ils sont là pour nous taxer. Mais quand c’est le monde de l’entreprise qui va discuter sur la question, ce problème ne se posera certainement pas», explique-t-il. A une question relative au financement non conventionnel, le Premier ministre confirme sa pleine conviction et son fort attachement à continuer davantage à plaider pour ce genre de financement : Il dira que «le règlement des créances de Sonatrach et Sonelgaz permettra d'injecter de l'argent dans les banques, qui sera ainsi destiné à la relance de l'investissement». Grâce à Dieu l’intérêt général a été finalement compris peut-être au delà du débat doctrinal économique». Il dira dans ce sens que la relance de l’investissement public avec, en 2018, un budget d’équipement de plus de 4.000 milliards DA, est en hausse de plus de 1.000 milliards DA comparativement à 2017. Ces crédits comporteront près de 250 milliards DA directement destinés au développement local. Le budget pour l’année prochaine comprendra également plus de 260 milliards DA destinés à la bonification des taux d’intérêts. Il ajoutera : « Notre espérance, c’est que les entreprises algériennes arrivent à prendre 100% de la commande publique. Donc, en donnant aux entreprises de quoi lever des crédits qui constituent le premier élément de financement d’entreprise».



Lutter contre l’informel



Evoquant, la question de l’économie informelle, M. Ahmed Ouyahia a indiqué à cet effet qu’elle ne constitue pas une «calamité». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple, l’Italie qui fait partie, des huit puissances économiques au niveau mondial malgré que plus de 30% de son économie représentent une part de l’informel. Il trouve qu’en Algérie ce n’est pas le jeune qui vend trois pantalons qui pose problème, mais le problème réel se pose dans le trafic fiscal, douanier. «Ce trafic s’interroge-t-il n’est pas une bataille qui sera menée par l’Etat seul». À ce titre le Premier ministre a insisté sur la nécessité de lutter collectivement contre ce phénomène. Les opérateurs économiques doivent également s'impliquer. Il a considéré que moins il y a d'importations, plus l'informel est réduit. La réduction des importations met à l’abri les réserves de changes et permet aux entreprises algériennes de se réapproprier le marché national. S’agissant par ailleurs de l’accompagnement des entreprises, qui a constitué à cette occasion l’une des questions phares au vu des chefs d’entreprises, le Premier ministre a indiqué que plusieurs programmes de mise à niveau ont été déjà mis en place que ce soit public ou de coopération internationale, tout en invitant les entreprises à prendre part et à tirer profit de ces programmes qui sont toujours en cours. Quant au vœu exprimé par l’un des hommes d’affaires de voir demain des entreprises nationales solides, il a souligné que le problème ne se situe pas au niveau du gouvernement, car la pérennité se trouve au niveau des entreprises qui doivent faire des mutations. Il évoquera à cet effet qu’il y a un problème culturel au niveau de nos entreprises car nous sommes encore, de manière lourdement dominante, à l’époque de l’entreprise familiale. Il a relevé que «99% des registres de commerce des entreprises sont des EURL». A une question sur la gestion des zones industrielles, il a fait savoir que l’Etat a tenté depuis 1996, mais en vain, en indiquant qu’on a fait des holdings et les résultats sont négatifs, nous avons créé une société de gestion de participation et de dénombrement des zones industrielles, ça n’a pas été mieux...»



36.000 milliards DA engagés depuis 2000



Lors de son intervention, le Premier ministre a fait savoir qu’en investissements publics, ce montant colossal a permis la livraison de dizaines de milliers d’équipements pour satisfaire les besoins de la population dans tous les volets du développement humain, qu’il s’agisse de l’enseignement, de la santé, ou du logement par exemple. D’importantes infrastructures de base ont également été réalisées pour améliorer les conditions de l’investissement et du développement économique.

De son côté, le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a souligné que seule une stratégie adossée à une volonté patriotique dans l'investissement et dans la diversification de l'appareil national de production peut mettre rapidement et durablement en échec toute velléité de maintenir notre pays dans le rôle d'importateur, qui fait le bonheur d'autres cieux en matière de croissance et d'emploi : «C'est en libérant l'investissement, qu'il soit public ou privé, que nous pouvons combattre et démystifier l'adage récurrent qu' «une économie nationale hors hydrocarbures est un leurre», a-t-il indiqué, et de poursuivre que ce besoin salutaire de développement et de croissance nationale nous commandent de nous installer dans l'action avec le gouvernement pour relever cet immense challenge éminemment sociétal et souverain par notre mobilisation continue et permanente afin de bâtir la croissance, le progrès social et une présence internationale.

Il y a lieu de souligner que lors de ces débats les participants ont affirmé leur pleine adhésion au programme du gouvernement en indiquant «Les sept points qu’a demandés le gouvernement aux entreprises seront totalement pris en charge».

Makhlouf Ait Ziane

Chiffres...



4.000 milliards DA. C’est le montant alloué à la relance de l’investissement public à travers un budget d’équipement pour 2018, en hausse de 1.000 milliards DA comparativement à 2017. Ces dépenses publiques comporteront, entre autres, plus de 250 milliards DA destinés directement au développement local, ainsi que plus de 260 milliards DA destinés à la bonification des taux d’intérêts

50. C’est le nombre des nouvelles zones industrielles à réaliser dans un délai maximum d’une année, sous la responsabilité directe des walis auprès desquels l’opération a été décentralisée.

50%. Quelle serait la situation d'une entreprise qui perdrait brutalement 50% de son chiffre d’affaires. C’est bien ce qui est arrivé à notre pays. (M. Ouyahia)

18. Le nombre d’années qui ont forgé la communion du peuple algérien avec son Président, Abdelaziz Bouteflika. La conséquence logique de la politique mise en œuvre.

4.000. La totalité des dossiers d’investissements enregistrés sur les 9 premiers mois de 2017.

36.000 milliards DA. Le budget consacré par l’Etat, depuis l’année 2000, en investissements publics, ayant permis la livraison de dizaines de milliers d’équipements pour satisfaire les besoins de la population dans tous les volets du développement humain.

50.000. Le nombre de nouvelles PME recensées par l’ANDI qui ont bénéficié des soutiens publics et qui ont créé des centaines de milliers d’emplois permanents.

… Et déclarations



Le gouvernement compte aussi remettre en activité le Programme de soutien à l’agriculture décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2009, mais qui a été contrarié par la crise financière. L’allègement, au niveau des banques, du poids des créances détenues sur l’Etat par des organismes économiques (Sonatrach, Sonelgaz...), ainsi que du poids du financement du logement promotionnel, permettra de rendre disponibles, de nouveau, des «montants très importants de liquidités» pour les crédits bancaires à l’investissement.

Décentralisation accrue, au niveau des wilayas, de tous les actes et procédures liés aux investissements, qu’il s’agisse des démarches au niveau des Guichets uniques locaux ou de l’accès au foncier industriel. Mettre en place des mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, préserver les réserves de changes et permettre à la production nationale et à l’entreprise algérienne de se réapproprier le marché local.

La construction nationale que l’Algérie mène sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika s’est retrouvée menacée, ces dernières années, par l’impact brutal de la chute des prix des hydrocarbures sur le marché mondial.

L’établissement d’une carte économique du pays, wilaya par wilaya, afin d’identifier les opportunités d’investissements existantes ainsi que les créneaux d'investissements réellement saturés.

Nous sommes l’un des rares pays au monde à accorder d’importants avantages fiscaux aux investissements, qui peuvent même atteindre 15 années, et ce, entre la réalisation et l’exploitation dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux.

UGTA et patronat

Soutien au président Bouteflika



L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), et les organisations patronales publiques et privées ont exprimé, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «leur soutien, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale». «L'UGTA, le FCE et les autres Organisations patronales publiques et privées vous expriment leur soutien, leur attachement indéfectible et leur fidélité», est-il mentionné dans une lettre de soutien adressée au chef de l'Etat.

L'UGTA et les organisations patronales «ont accueilli avec fierté votre appel, lors du dernier Conseil des ministres, aux travailleurs et aux entreprises à redoubler de mobilisation et d'efforts pour l'intensification du développement national. Cet appel renforce notre détermination à nous impliquer davantage dans la mise en œuvre de votre programme présidentiel pour la construction nationale», ajoute la motion de soutien adressée au président Bouteflika. Ces mêmes organisations «s'engagent aussi à agir pour le développement économique national, par intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale», lit-on encore dans ce document. «Ce programme a l'ambition de s'inscrire dans votre noble vision pour une Algérie forte et généreuse, une Algérie de paix, de sécurité, de progrès économique, de stabilité, en un mot votre vision d'une Algérie émergente, à la hauteur de ses ressources réelles et à la mesure des ambitions légitimes de son peuple», est-il souligné dans la motion de soutien.

La centrale syndicale et les organisations patronales «s'engagent à fournir les efforts nécessaires pour relever ce défi du développement économique et social et à coordonner leurs actions avec le gouvernement. Ils réitèrent aussi leur détermination à pérenniser le dialogue et la concertation tripartite que vous n'avez cessé d'encourager». (APS)



Communion du peuple

La communion du peuple algérien avec son Président, Abdelaziz Bouteflika, est la «conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années», a affirmé, hier à Alger, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, relevant que cette politique avait permis «le retour de la paix dans le pays et la densification du développement humain et économique, M. Ouyahia a tenu à remercier l'UGTA et l'ensemble des organisations patronales, pour leur motion de soutien à l'endroit du Président de la République, lue lors de cette rencontre, ajoutant que cette motion «vient en droite ligne avec l’attitude de la grande majorité de notre peuple, qui ne manque aucune occasion de réitérer son soutien, son appui, son respect et même son affection au Président Abdelaziz Bouteflika».

«Cette communion du peuple avec son Président est la conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années, une politique grâce à laquelle la paix est revenue dans le pays, le développement humain s’est densifié partout, alors que le développement économique a connu un essor réel», a-t-il relevé. (APS)