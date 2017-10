Ahmed Boukhari : « faire la pression nécessaire sur la France »

L'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, doit faire la pression nécessaire sur la France afin de résoudre le conflit du Sahara occidental, a déclaré, mardi, à Boudjedour (Camps de réfugiés sahraouis), le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Ahmed Boukhari. «S’il veut réaliser des progrès dans la recherche d’une solution au conflit du Sahara occidental, M. Köhler doit faire la pression nécessaire sur la France, car l’obstacle c’est l’obstination du Maroc à maintenir l’occupation avec le soutien de la Francee, a souligné M. Boukhari lors d’une conférence de presse, à la veille de la première visite du nouveau Envoyé spécial de l’ONU dans les camps de réfugiés sahraouis. «Lorsque nous disons que la partie sahraouie va maintenir sa traditionnelle coopération cela veut dire que l’obstacle ne se trouve ici, à notre niveau, mais il faut aller le chercher ailleurs et nous avons indiqué des portes. Il s’agit de Rabat et surtout la France», a-t-il martelé. Il a, en outre, noté que «les autorités sahraouies ont toujours demandé aux émissaires onusiens pour le Sahara occidental de visiter les territoires sahraouis. Mais la réception et le black-out médiatique que lui a réservé Rabat (première étape de sa visite dans la région), montre que les autorités marocaines sont en train de lui dire de manière implicite que vous n’êtes pas une persona non-grata».