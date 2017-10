Visite de l’envoyé spécial du SG de l’ONU pour le Sahara occidental

Au premier jour de sa visite aux camps des réfugiés sahraouis, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler, a déclaré qu’il était «impressionné par le message des Sahraouis», faisant part de sa confiance à l’égard des prochaines négociations.

Lors d’une déclaration à la presse, qu’il a donnée après son arrivée aux camps des réfugiés sahraouis, Ousserde, entre autres, et des rencontres avec le Premier ministre sahraoui, M. Abdelkader Taleb Omar, ainsi que des représentants du Front Polisario et le parlement sahraoui, M. Kohler a tenu à préciser : «Je suis venu (aux camps des réfugiés, ndlr), pour entendre attentivement et en personne le message sahraoui, pour que je puisse me faire une conception.»

Après avoir transmis les salutations du SG du l’ONU aux Sahraouis et ses efforts fournis pour rétablir la paix dans la région et offrir de nouveaux horizons et espoirs, M. Kohler a dit : «Je ne suis pas magicien !» Par ailleurs, l’ancien président d’Allemagne, qui occupe aujourd’hui le poste d’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara occidental, a exprimé son contentement, à propos de «l’accueil chaleureux que lui ont réservé les Sahraouis».



Engagement total à l’envoyé spécial



Dans une déclaration à la presse, le ministre conseiller auprès de la présidence, Bachir Mustapha, a fait savoir que le Front Polisario a mis l’envoyé spécial, M. Kohler, au courant de ce qui se passe dans les territoires sahraouis colonisés par le makhzen depuis 1975, et l’évolution de la situation sur les revendications du peuple sahraoui à l’effet de récupérer sa souveraineté plus que jamais. Dans ce cadre, le ministre conseiller a précisé : «Nous avons réitéré, à l’envoyé spécial, notre total engagement, pour relancer la cause sahraouie qui est légale et légitime.» Pour la visite de M. Kohler, le ministre conseiller a rappelé que «Kohler est un homme intègre, avec un parcours dans la finance et en tant que président de la Banque européenne en 1998, c’est pourquoi j’exprime mon espoir pour que cette première visite aux camps des réfugiés, afin de dynamiser la cause sahraouie, dans la mesure où l’ONU est le véhicule de la paix dans le monde».

Pour la MINURSO, Bachir Mustapha a dit que cette instance est enterrée et emprisonnée, appelant à revoir sa mission.

H. H.

La sécurité algérienne assure la visite de Kohler

Selon une source bien fondée de l’ambassade de la RASD en Algérie, la sécurité algérienne a participé pour garantir la sécurité de l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, aux camps des réfugiés sahraouis, qui dure 2 jours.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, reçoit aujourd’hui l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental.

Il est à noter que M. Kohler est arrivée hier aux camps des réfugiés sahraouis, après une visite au royaume du Maroc. De plus, le responsable onusien est attendu dans les prochains jours en Algérie et en Mauritanie.