Le président de la HIISE à El-Bayadh : Garantir la neutralité

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a mis l’accent mardi à El Bayadh, sur l’impératif de revoir «plusieurs points et vides existant dans le code électoral». Intervenant lors d’une conférence de presse animée dans le cadre de sa visite d’inspection aux coordinations de l’instance à travers le territoire national, M. Derbal a précisé que «l’actuel code électoral comprend des ambiguïtés et nombre de points imprécis» mettant l’accent sur l’impératif d’apporter des précisions à ces points pour éviter toute interprétation mauvaise du texte de loi contrairement à ce qui est stipulé dans les articles de loi». «Ces vides sont le résultat de l’accumulation des précédents inconvénients», a-t-il dit, soulignant que l’instance œuvre à améliorer le cadre général de l’acte électoral pour parvenir au but tracé qu’est de «garantir plus de transparence dans les élections». «L’action de l’instance n’est nullement contre l’administration, ni les partis politiques, ni les médias, mais c’est une action participative avec l’ensemble des acteurs et ce en faisant primer l’intérêt suprême du pays sur toute autre considération», a soutenu M. Derbal. Le président de la HIISE a mis en avant que «le fait de garder une certaine impartialité mènera le pays à des élections sereines». D’autre part, M. Derbal a mis l’accent sur l’importance de coordonner entre la HIISE et l’université en ce qui concerne la préparation des recherches et des études scientifiques ainsi que l’organisation de journées d’études sur les différents thèmes relatifs à l’acte électoral, estimant que ceci «apportera un plus pour le développement de l’action de l’Instance». Par ailleurs, lors de son passage à Sidi Bel Abbès, le président de la HIISE a affirmé que «nous travaillons au sein de cette instance en toute neutralité et indépendance. Nous ne sommes pas les ennemis des partis, ni de l’administration, ni de la presse et pas des concurrents non plus. Nous voulons tous servir notre pays pour des élections qui nous satisferont».

Bordj Bou-Arréridj

Sept listes de candidature refusées

Le filtre de l’administration n’aura pas une incidence importante sur la participation aux élections locales dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Cette participation devra être conséquente avec la présence de plus de 240 listes le jour du scrutin. En effet, sur les 248 listes qui ont été déposées le 24 du mois écoulé, seules 7 ont été refusées par l’administration. 6 d’entre elles concernent les APC. Une seule est liée à l’APW.

Plusieurs motifs ont été avancés pour expliquer la décision des services de la wilaya chargés de l’étude des dossiers.

Outre le fait que certains étaient incomplets, des candidats sont sous le coup de poursuites judiciaires alors que d’autres se sont présentés sur plusieurs listes.

Cette étape capitale passée, les candidats au nombre de prés de 3.500 devront se préparer pour la campagne électorale qui devra débuter à la fin du mois en cours. Bien sûr ils restent encore inconnus pour la plupart des électeurs. Mais ces derniers savent au moins que 224 listes pour les APC et 17 listes pour l’APW devront se disputer leurs suffrages.

Ces listes appartiennent en majorité à 17 partis différents. 10 sont indépendantes dont trois se sont présentées pour l’assemblée de wilaya. Les 7 restantes ont choisi les APC. Rappelons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj compte 34 communes. Réunies elles renferment 538 sièges. Ajoutés aux 39 places de l’APW, ces derniers devront coûter cher, le jour du scrutin. Ne sera pas élu qui veut. Il faudra faire un grand effort de persuasion pour convaincre les citoyens. La campagne électorale promet d’être chaude comme l’a été l’effervescence pour la participation dans la wilaya. Notons que cela n’a pas empêché que l’opération se déroule dans de bonnes conditions. Ni l’étude des dossiers ni le dépôt des listes, encore moins leurs retraits n’ont été touchés par un quelconque incident.

Ce qui promet une suite des opérations dans le calme en dépit de l’importance des enjeux. Il faut dire que l’administration locale a mis les moyens nécessaires pour la réussite du scrutin.

F. D.