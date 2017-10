Elections du 23 novembre : Assainir à 100% le fichier électoral

Dans son allocution, lors d'une rencontre avec les walis et walis délégués par vidéo-conférence consacrée au déroulement des préparatifs des élections locales, M. Bedoui leur a déclaré : «Vous devez garantir une organisation électorale réussie, moderne et exemplaire, et mettre tous les partenaires politiques sur le même pied, en toute impartialité et transparence.»

Appelant ces responsables à traiter les partenaires politiques avec "professionnalisme" et à leur assurer tous les moyens nécessaires qui leur permettent d'exercer leurs missions avec "objectivité", M. Bedoui a indiqué que "les observations et propositions" des partenaires seront prises en compte dans l'objectif de hisser notre expérience démocratique au plus haut niveau".

L'Etat a veillé à assurer au processus électoral "tous les facteurs de réussite" et l'a placé dans le contexte de la modernité, a indiqué le ministre qui précise que "toutes les facilités accordées" à travers l'assainissement des listes électorales, l'inscription des listes de candidature ou le contrôle des listes des encadreurs de centres et de bureaux de vote "émane d'une bonne intention de l'Etat d'assurer des mécanismes totalement neutres" pour gérer le processus électoral.

Le Président de la République avait donné des instructions "strictes" au gouvernement lors du conseil des ministres du 6 septembre dernier pour conforter la démocratie et assurer une bonne organisation des élections locales, a-t-il rappelé.

Saluant la prise de conscience des partenaires politiques quant aux défis de cette étape, le ministre s'est dit satisfait de leur intégration dans le processus électoral Le nombre de leurs listes a dépassé celui des élections locales de 2012, a-t-il précisé, indiquant que "9.643 listes ont été présentées aux élections communales et 637 aux élections de wilayas contre 8.499 listes pour les APC et 595 pour les APW lors des élections de 2012".

L'Algérie "prouvera au monde entier" —à travers cette consultation électorale— que "l'Etat et ses institutions sont imprégnés de valeurs consacrées dans la nouvelle Constitution, conformément à la vision clairvoyante du Président de la République".

Concernant l'assainissement de la carte nationale de électeur, le ministre a rappelé que "plus de 1,5 million de citoyens sont concernés" par cette opération qui a atteint un taux de 95% et sera parachevée à 100 % d'ici à fin octobre en cours" à travers l'utilisation des nouvelles technologies.

La dernière révision des listes électorales fait état de plus de 714.464 nouveaux électeurs et plus de 383.972 électeurs radiés. Plus de 700.000 électeurs ont également été radiés lors des révisions des deux dernières élections législatives. (APS)

Annaba

Dernières retouches



La permanence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à Annaba a procédé hier au niveau de son siège au tirage au sort concernant les espaces publicitaires pour les candidats partisans et indépendants en lice dans les élections locales communales et de wilaya du 23 novembre prochain. Cette opération qui s’est déroulée en présence des partis et des candidats indépendants en compétition électorale, a vu également l’organisation du tirage au sort relatif à la numérotation des bulletins de vote des listes de candidats partisans et indépendants.

Un autre tirage au sort à propos du passage des candidats partisans et indépendants à la Radio FM d’Annaba a été également effectué lors de la rencontre.

Intervenant à l’occasion, le représentant de la HIISE, le Pr Kadi Abdelkrim, a indiqué que «les préoccupations des partis et des indépendants engagés dans les joutes électorales du 23 novembre prochain ont été prises en considération». Il a annoncé, par ailleurs, que le tirage au sort pour les meetings et rassemblements populaires des partis et indépendants en lice aux élections locales est prévu aujourd’hui jeudi au siège de la permanence de la HIISE. Un logiciel spécial sera utilisé pour accélérer l’opération, a-t-il précisé. Au total,

Quinze listes de candidats partisans et indépendants sont officiellement en course pour la future Assemblée populaire de wilaya (APW), tandis que 82 listes de candidats dont trois d’indépendants sont en compétition pour les futures Assemblées populaires communales (APC). Il a estimé que toutes les dispositions ont été prises pour permettre un bon déroulement de la campagne électorale devant débuter le 29 octobre courant et les élections proprement dites du 23 novembre prochain.

