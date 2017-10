Porteur d’un message du roi d’Arabie saoudite au Président Bouteflika : le ministre saoudien de l’énergie reçu par M.Ouyahia

Le ministre saoudien de l’Énergie, de l’Industrie et des Ressources minières, Khaled Ben Abdelaziz Al Falah, a affirmé, hier à Alger, à l’issue de l’audience que lui accordée le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le souci de son pays de poursuivre l’action commune pour rééquilibrer les marchés pétroliers en 2018. M. Al Falah, qui a remis à M. Ouyahia un message fraternel du Serviteur des Lieux saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué avoir évoqué, avec M. Ouyahia, les «moyens susceptibles de poursuivre l’action en vue de promouvoir les relations économiques entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, et poursuivre les efforts visant à rééquilibrer les marchés du pétrole et de l’énergie». Les deux parties ont, également, évoqué les préparatifs de la prochaine réunion de l’OPEP. «Nous avons, également, évoqué la poursuite des efforts visant à rééquilibrer les marchés du pétrole et de l’énergie, et les préparatifs de la prochaine réunion de l’OPEP. Nous examinerons ce qui découlera de cette réunion en vue de poursuivre l’action commune visant à rééquilibrer les marchés pétroliers en 2018», a précisé le ministre saoudien. Le ministre de l’Énergie saoudien a transmis, par ailleurs, les assurances du Roi saoudien quant à la place des relations liant les deux pays, ainsi que son attachement à «renforcer les relations bilatérales avec l’Algérie dans tous les domaines, tant politiques qu’économiques, ainsi que les liens fraternels liant les deux peuples frères, algériens et saoudiens». Les deux parties ont passé en revue «les relations fraternelles entre les deux pays frères leaders dans la région du Moyen-Orient, ainsi que parmi les pays arabo-musulmans». La rencontre entre le Premier ministre et le ministre saoudien s’est déroulée en présence du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. Le comité mixte de suivi de la mise en œuvre de l’Accord Opep-Non Opep devra tenir sa 6e réunion, le 29 novembres à Vienne, à la veille de la 173e réunion ordinaire des ministres des pays membres à l’Opep. (APS)