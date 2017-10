Le président Bouteflika reçoit M. Lakhdar Brahimi

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi. Le dernier poste occupé par M. Brahimi est celui d’envoyé des Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, duquel il a démissionné fin mai 2014. Il est actuellement membre du Groupe des Sages de l’Union africaine, et membre du Comité des sages (Global Elders) institué par feu Nelson Mandela. (APS)