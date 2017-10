Ligue 2 : ASM Oran : Les joueurs freinés par la crise financière

L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, a justifié par des problèmes financiers le nul concédé à domicile par son équipe face au WA Tlemcen (1-1), vendredi dans le cadre de la 6e journée du Championnat de Ligue-2 de football. «Nous avons vécu une semaine très difficile, au cours de laquelle les joueurs avaient l’esprit préoccupé par l’argent, mais la direction du club n’a pas réussi à les régulariser comme promis», a déclaré Laoufi à la presse à l’issue de la partie. Il s’agit de la première contre-performance de l’ASMO sur son terrain fétiche du stade Habib-Bouakeul où elle a enchaîné deux victoires, tout en ramenant trois nuls pour autant de déplacements depuis le début de cet exercice. Le club de M’dina J’dida, invaincu mais qui reste scotché à la cinquième place, traverse une crise financière aiguë depuis l’intersaison. Les dirigeants n’ont d’ailleurs toujours pas réussi à dénicher des sponsors et misent sur les subventions des autorités locales et des pouvoirs publics pour tempérer les ardeurs des joueurs. Il faut dire que malgré cette situation, les Vert et Blanc ont réussi à réaliser un bon départ qui a mis l’eau à la bouche de leurs fans. Ces derniers croient désormais dur comme fer au retour de leur équipe parmi l’élite qu’ils ont quittée à l’issue de l’exercice 2015-2016. Mais Laoufi reste persuadé que la mission est très difficile, surtout avec ces problèmes financiers auxquels sont confrontés ses protégés. «On ne peut pas parler d’accession dès maintenant. Je préfère encore attendre pour établir un premier bilan et se fixer ensuite un objectif», a-t-il encore expliqué. L’ASMO (10 pts), qui a connu l’été passé des changements notables aussi bien au niveau de son staff technique que son effectif, accuse un retard de trois points sur le troisième au classement, l’AS Aïn M’lila (13 pts). Les trois premiers accèderont en fin de saison en Ligue-1, sachant que le MO Béjaïa mène le bal avec 16 points, suivi de la JSM Skikda qui en compte 15.