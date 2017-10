Nigeria , M. Rohr, entraîneur : « La question des primes doit être réglée avant le début du mondial »

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, souhaite que toutes les questions liées aux primes soient tranchées avant le début de la Coupe du monde en Russie, pour éviter un épisode similaire à celui du Mondial-2014. «La question des primes et des indemnités, qui pose souvent problème aux équipes africaines pendant la Coupe du Monde, doit être évitée. Un tel débat serait néfaste pour notre préparation», a déclaré l'entraîneur allemand lors d'une conférence de presse. «J'ai dit aux officiels et au président de la Fédération que toutes ces questions devaient être tranchées avant le début de la compétition, a poursuivi le sélectionneur. Lors du Mondial-2014 au Brésil, les Super Eagles avaient volontairement fait l'impasse sur une séance d'entraînement pour protester contre le non-versement d'une prime de qualification. Cela avait obligé le ministre des Sports de l'époque à se rendre en urgence en Amérique du Sud à bord d'un jet privé, avec plus de 3 MÇ de cash. Cette année, le Nigeria doit recevoir une prime de 12,5 M$ (10,6 MÇ) de la Fifa pour sa qualification au Mondial, une somme que les 37 joueurs ayant pris part aux éliminatoires devraient se partager. Le Nigeria est le premier pays africain à valider son billet pour le Mondial russe en dominant le groupe B composé de l'Algérie, le Cameroun et la Zambie.

Les Nigérians ont battu les Zambiens (1-0) samedi dernier à Uyo dans un match décisif. Ils sont en tête avec 4 points d'avance sur le deuxième la Zambie. Le Cameroun est troisième tandis que l'Algerie ferme la marche avec un seul point en cinq matchs. Lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018, le Nigeria se déplacera à Constantine pour affronter l'Algérie, le 10 novembre prochain au stade Hamlaoui. Un match sans enjeu.