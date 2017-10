Mustapha Biskri, entraîneur du MOB : « Aborder chaque match avec la même détermination »

Votre équipe carbure en ce début de saison : 5 victoires et un match nul. Un commentaire ?

On fait de notre mieux au sein du staff technique pour bien préparer nos joueurs à l’entraînement. On veut les garder tout le temps mobilisés et bien concentrés sur les objectifs qui nous sont assignés pour cette saison. On a réalisé des résultats probants jusque-là. Pourvu que cela dure. C’est une bonne chose. Mais à présent le plus dur reste à faire parce qu’on est attendu au tournant désormais par tout le monde.



Trois victoires arrachées à l’extérieur, l’accession s’annonce bien, non ?

Il est encore trop tôt pour parler d’accession. La saison est encore longue et parsemée d’embûches. Il faudra rester vigilant, serein et se montrer exigeant avec soi-même pour espérer persévérer et maintenir au maximum la dynamique actuelle. Il faut profiter de cette bonne passe que vit l’équipe et la fructifier davantage.



Au-delà des résultats positifs, êtes-vous satisfait du rendement de votre équipe ?

Pour avancer, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Au contraire, il faut tout le temps se remettre en question, se corriger et se perfectionner en redoublant d’efforts à l’entraînement et en suivant les directives du staff technique. Lors de la préparation d’intersaison menée dès le départ, ce qui est une excellente chose, on ne cessait de dire aux joueurs : «sacrifiez-vous et acceptez de souffrir à l’entraînement, pour pouvoir en bénéficier par la suite». Le résultat est là. À présent, on doit-être en mesure de maintenir la cadence. Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur sérieux et leur discipline. Sans quoi, on ne peut espérer réussir.



Quel est le secret des actuelles performances du Mouloudia de Béjaià qui terrasse tout sur son chemin ?

Tout d’abord, on travaille dans de bonnes conditions et dans une totale sérénité. Les moyens existent et on n’a pas à Béjaià de problèmes par exemple d’infrastructure qui nous gêneraient pour nous entrainer. Dirigeants, staffs technique et médical, joueurs et supporters sommes tous unis autour d’un seul objectif : relever la tête du MOB après sa relégation et retrouver la Ligue-1 dès la saison prochain «inchallah». Chacun s’attelle à son travail et joue son rôle. Travailler, travailler, travailler, c’est notre première devise. Les joueurs ont bien compris notre message et répondent positivement à nos attentes. On ne badine pas avec la discipline. L’état d’esprit du groupe est bon et on y veille chaque jour. C’est très important pour pouvoir aller de l’avant.



Confiant pour la suite des évènements, n’est-ce-pas ?

Il faut y croire pour y arriver. On ne navigue pas à vue. On a établi un programme bien ficelé qu’on fait en sorte de respecter au mieux. On demande à nos joueurs d’aborder chaque match, avec la même hargne, la même détermination et la même envie de gagner, quel que soit l’adversaire. Il n’y en a pas un plus prenable ou plus faible qu’un autre. Chaque rencontre a sa vérité. Rendre notre équipe plus performante à chaque match et la faire accéder en Ligue-1 font partie de nos priorités cette saison. Je tiens à remercier tous ceux qui veillent à la bonne marche du club et qui nous aident à travailler dans de bonnes conditions. On remercie aussi vivement notre magnifique public, qui à travers ses encouragements et sa forte présence à chaque match donne beaucoup de force au moral des joueurs.Ça les aident à se transcender. Il nous tient à cœur de les rendre heureux. Notre mission est très difficile, mais on veut relever le défi. On a pris nos responsabilités et on assume pleinement pour le bien être de l’équipe et pour être à la hauteur de la confiance placée en nous par les dirigeants du club.

Mohamed-Amine Azzouz