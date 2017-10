Dans la lucarne : Une page est tournée

Le football algérien est-il en train de faire sa mue. Il est vrai que globalement, on ne s'est pas posé les bonnes questions pour lui permettre de retrouver ses repères qu'il a tendance à perdre depuis un certain temps déjà. Notre football professionnel ne fonctionne pas comme il aurait du. Cela est lié à plusieurs facteurs qu'il n'y a pas lieu de reprendre aujourd'hui ; ce n'est pas le sujet du jour. La situation globale de notre football est, le moins que l'on puisse dire, peu reluisante. Des présidents élus d'une manière qui prête à confusion. Toutefois, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'équipe nationale qui vient d'être éliminée du Mondial-2018 en Russie. Il est clair que nos responsables sportifs, pris au dépourvu par cette nouvelle situation que personne n'attendait, sont un peu « déboussolés ». Tout le monde pensait que notre équipe nationale, dans le groupe B, allait se qualifier presque les «doigts dans le nez». Finalement, la réalité du terrain nous a joué un mauvais tour. Il faut dire que l'erreur de

«casting» commise par la FAF en choisissant Alcaraz nous a causé beaucoup de tort, puisqu'on a été éliminé deux journées avant la boucle finale. Ce qui ne nous ait pas arrivé depuis que l’indépendance du pays en 1962. Aujourd'hui, Zetchi et son BF ont pris le taureau par les cornes et on réglé l'équation, à plusieurs inconnues, d'Alcaraz. Car, ce n'était pas évident du fait que notre homme avait décidé, dans un premier temps de prendre tout son argent. Finalement, il empochera trois fois moins par rapport à la somme qui avait circulé dans la presse nationale, mais aussi dans les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, l’Espagnol s’avère un véritable teigneux qui ne veut rien «lâcher». À priori, il veut la totalité, jusqu’au dernier centime, même s’il n’a rien fait pour le mériter. C’est presque un « ghemasse ». Enfin, Zetchi et son BF, ainsi libérés, désignent les techniciens qui vont prendre en charge notre équipe nationale et surtout lui mettre les jalons de demain. Car, après cette élimination, on va tout miser sur la CAN-2019 prévue au Cameroun. C'est vrai qu'on n'est pas encore qualifié, mais on peut dire qu'après notre victoire contre le Togo, on voit sous de bons auspices la suite de la compétition. Les nouveaux «hommes forts» qui encadrent l'EN A sont appelés à être au top et ne pas faillir dans ces éliminatoires qui restent l'objectif principal que les dirigeants de la FAF et du sport algérien, d'une manière générale, leur ont assigné. Ce qui intrigue encore, c'est que malgré le choix fait du staff au complet parmi les « compétences » du football national

—sachant aussi qu’on ne peut pas satisfaire tout le monde—, on s’étonne des attaques envers ces entraîneurs qui vont chapeauter notre sélection nationale. Du coup, on ne comprend pas pourquoi les responsables de certaines chaînes TV continuent à faire parloter des soit-disants spécialistes qui jettent leur venin sur tout ce qui touche de près notre équipe nationale. Pourtant, on a tous dit que Zetchi s'était lourdement trompé en ramenant Alcaraz, un coach sans CV, ni expérience de l'Afrique. Il l'a payé «cash». Lui et son BF ont rectifié le tir. On a ramené un local comme l'avait demandé la «vox populi». Là, tout le monde aurait du applaudir à cette décision prise en Bureau Fédéral. On ne comprend pas pourquoi, on continue à semer le doute au sein des supporters et tous les Algériens d'une manière plus globale. Certains veulent qu'on désigne un entraîneur de renom. Est-il facile de le faire venir ? Et à quel prix ? Il est certain qu'il s'agit d'une demande presque surréaliste que seuls des «extraterrestres» pourraient exaucer. Cela coûte les «yeux de la tête» ! ET pour un résultat aléatoire ! Et par dessus le marché, lors de litiges, la FIFA donne toujours raison aux techniciens étrangers. Car, dans tout cela, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est connu ! D'où le fait que la plupart de ceux qui sont au fait ont salué comme il le faut la décision prise par Zetchi et le BF de nommer des locaux. Ceux qui ne sont pas contents, qu’ils aillent chercher autre chose pour se soulager. On n'en a que faire de leur «parlotte» sans fin et surtout sans aucune utilité, surtout que Zetchi a réussi à faire le «dispatching» des responsabilités entre le trio.

C’est Madjer qui sera le grand «patron», Ighil et Menad ses deux adjoints.

Hamid Gharbi