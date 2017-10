Ligue des champions (Demi-finale retour) , WAC - USMA : Les Algériens croient en leurs chances

Les joueurs de l'USM Alger affichent une grande sérénité avant la demi-finale retour de Ligue des champions d'Afrique face aux Marocains du Wydad Athlétic Club, prévue samedi prochain à Casablanca, affirmant qu'ils croyaient dur comme fer en leurs chances d'aller en finale. «Si un joueur ne croit pas en ses chances de gagner un match, autant ne pas le jouer», a expliqué le milieu de terrain, Hamza Koudri, dimanche, en zone mixte au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), assurant que «la préparation se déroule dans de très bonnes conditions, avec un effectif presque au grand complet» car ne déplorant actuellement que l'absence de l'avant-centre Oussama Darfalou, victime d'une contracture musculaire à une cuisse. «Les joueurs sont conscients de la difficulté de la tâche et travaillent de manière assidue pour mener le club vers sa deuxième finale de Ligue des champions» après celle de 2015, a ajouté l'ancien porteur d'eau du MC Alger. Les Rouge et Noir avaient raté le coche au match aller en concédant un nul vierge (0-0) au stade 5-Juillet, mais cette situation ne semble pas les perturber outre mesure. «Même si on avait gagné (2-0) à l'aller, la qualification se serait quand même jouée à Casablanca, car tout peut arriver pendant ce match retour», a affirmé pour sa part l'attaquant Abderrahmane Meziane, assurant que lui et ses camarades feront le maximum pour revenir avec la qualification de Casablanca. La pression du public marocain sera probablement importante au stade Mohamed-V de Casablanca car les supporters du Wydad essayeront d'endosser le maillot du 12e homme pour galvaniser leur équipe, mais cet état de fait ne semble pas déranger les Usmistes.

«L'USMA est habituée à jouer des matchs de cette envergure, comme face au Mouloudia, où le stade est souvent complet. Donc, la pression ne risque pas de nous perturber ou d'influer sur notre manière de jouer», a assuré de son côté le défenseur, Mohamed Benyahia, se disant «prêt» à tenir sa place dans la charnière centrale, si bien sûr l'entraîneur belge, Paul Put, décide de lui faire confiance. Le WA Casablanca accueillera l'USM Alger samedi à 20h00 au stade Mohamed-V de Casablanca. Le match sera dirigé par un trio arbitral sénégalais, sous la conduite de Malang Diedhiou, assisté de ses compatriotes

El Hadj Malick Samba et Djibril Camara. L'autre demi-finale mettra aux prises Al Ahly d'Egypte et l'ES Sahel de Tunisie. L'équipe de Sousse avait remporté à domicile la première manche sur le score de (2 à 1).