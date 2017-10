Equipe nationale : La répartition des tâches tranchée

Les nominations se poursuivent au niveau de la Fédération algérienne de football, au lendemain de la réunion d’urgence du BF et des recommandations du ministre de la Jeunesse et des Sports, suite à la débâcle des Verts dans les éliminatoires du Mondial-2018.

Alors que le dossier Alcaraz n’est pas encore bouclé, Zetchi se prépare à présenter aux médias les différents staffs techniques engagés par la FAF. Une cérémonie, à laquelle sera présent le désormais nouveau sélectionneur, Rabah Madjer, et son staff très élargi, se tiendra normalement ce jeudi au Centre technique de Sidi Moussa. Lors de la conférence de presse qui suivra l’événement, l’entraîneur en chef donnera plus de précisions sur le rôle de chaque techniciens embauché par la Fédération. À en croire les informations parues dans la presse spécialisée, Madjer qui sera secondé par Djamel Menad et Meziane Ighil, a aussi fait appel à M’hamed Haniched et Aziz Bouras pour occuper les postes d’entraîneurs des gardiens, ainsi qu’à Boudjemâa Mohammedi pour se charger de la préparation physique de l’équipe. Cette fois ci, Zetchi, après l’erreur en désignant le sélectionneur et le DTN, a été contraint d’opter pour la solution locale. Par ailleurs, après une réunion avec le DTN, Rabah Saâdane et le DEN, Boualem Charef, il a été procédé à la nomination d’autres techniciens au niveau de la structure technique de la Fédération. Ainsi, le volet formation a été confié à Ameur Chafik et la responsabilité du développement et de l’élite à Abdelkrim Benaouda. Par ailleurs, Abdenour Kaoua, appelé par le DTN démissionnaire, Fodil Tikanouin, a été retenu dans l’équipe. Pour sa première mission, Madjer aura la tâche de préparer le match sans enjeu face au Nigéria, prévu le 10 novembre prochain à Constantine. Un test tout de même pour le nouveau staff, appelé à montrer de quoi il est capable, face à un adversaire qui a déjà l’esprit en Russie et dont les joueurs ont engagé un bras de fer avec leur fédération pour réclamer les primes de qualification au Mondial.

Une page est ainsi tournée. L’équipe nationale entame un nouveau cycle avec un staff technique 100% made in Algeria. Personne, encore moins la Fédération algérienne de football, n’a évoqué l’indemnité du technicien espagnol. Si aucun accord n’est trouvé entre l’agent et les avocats de Lucas Alcaraz et la FAF devra s’affranchir, en cette période de vache maigre et d’austérité, d’une somme avoisinant les vingt milliards de centimes, en dinars convertibles, pour la résiliation du contrat. Aussi, la question reste posée. Qui assumera cette erreur de casting impardonnable et comment ?

Rédha Maouche