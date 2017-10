Coopération algéro-italienne : Des hommes d'affaires algériens en Italie

Cette mission qui intervient dans un contexte particulier pour l’Algérie offre une opportunité supplémentaire pour les deux communautés d'affaires de consolider davantage les relations économiques et commerciales bilatérales. Dans cette optique, le forum d’affaires prévu les 19 et 20 octobre courant dans la ville de Pescara constituera l’opportunité pour présenter les dernières évolutions du cadre juridique régissant le climat des affaires en Algérie, d’examiner les perspectives de coopération et de nouer des partenariats. Aussi, des rencontres d'affaires et des expositions sont prévues en marge de ce forum, annonce la Chambre algérienne de commerce et d’industrie. Pour rappel, l’Algérie et l’Italie sont liées par un traité d’amitié, de coopération et de bon voisinage depuis 2003, un cadre qui a contribué à consolider les relations politiques et économiques bilatérales.

Dans ce sillage, s’est tenu le 14 novembre 2007, à Alghero, le premier sommet de haut niveau, le 4e devant probablement se tenir à Alger, au début de cet automne, selon les déclarations de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Pasquale Ferrara. Récemment, à partir de Constantine, le chef de la diplomatie italienne a affirmé que son pays et l’Algérie entretiennent un «partenariat solide qui sera soutenu à travers des coopérations dans le domaine industriel notamment».

Dans cet ordre d’idées, il a indiqué que l’Italie est présente en Algérie dans trois secteurs économiques qui sont l’agro-industrie, l’industrie automobile et le ciment. L’Italie compte aussi s’investir davantage dans cette coopération, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et dans le domaine du recyclage, a-t-il affirmé.

Dans le même contexte, l’ambassadeur italien a réaffirmé dernièrement, lors d’une entrevue avec le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, la disponibilité de son pays à accroître le niveau de coopération avec l’Algérie dans les domaines de l’industrie et des mines. A ce titre, il a mis en avant la volonté des entreprises italiennes d’intensifier leur implantation dans notre pays, à travers des projets de partenariat industriel, entre autres, dans l’industrie automobile et le machinisme agricole. Le ministre de l’Industrie et des Mines a exprimé, pour sa part, le souhait que les entreprises italiennes s’impliquent davantage en Algérie, et s’engagent dans des projets d’investissement dans le cadre de la politique d’import-substitution adoptée par l’Algérie, en particulier dans l’exploitation des gisements de marbre, de granit et des autres pierres décoratives.

Pour rappel, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 9 milliards d’euros en 2016. Pour les huit premiers mois de l’année 2017, l'Italie a préservé son statut de premier partenaire de l’Algérie en compagnie de la Chine.

Selon les statistiques du Centre national de l’informatique et des statistiques relevant des Douanes algériennes, l’Italie a figuré parmi les cinq premiers clients de notre pays au cours de cette période, avec 3,87 milliards de dollars, soit 16,45% des exportations globales algériennes. L’Italie a également été l’un des principaux fournisseurs de l'Algérie avec 2,36 milliards, soit 7,66% de nos importations.

D. Akila