Protection du consommateur : Tirer profit de l’expertise britannique

Une délégation algérienne composée de cadres des ministères du Commerce, de la Santé et de l’Intérieur, a entamé une visite d’étude à Londres dans le cadre du programme de jumelage institutionnel entre l’Algérie et le Royaume-Uni pour la protection des consommateurs. L’objectif principal de cette visite est de se familiariser avec l’expertise britannique dans la protection des consommateurs et d’améliorer le système algérien en la matière, a indiqué le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce, Sami Kolli. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’adapter ce système aux normes européennes en respectant les spécificités algériennes. La visite d’étude permettra aux différents acteurs algériens, concernés directement ou indirectement par la question de la protection du consommateur, de «comprendre la philosophie britannique» dans ce domaine, relève le directeur. «La méthode anglo-saxonne nous intéresse à plus d’un titre parce que nous l’avons jugée efficace. Elle place le consommateur devant ses responsabilités. Cela nous changera quelque peu du modèle francophone que nous avons adopté.

Il a ajouté que l’approche britannique, qui s’appuie sur des «lobbies puissants» dans les différentes institutions pour défendre les intérêts des consommateurs, mais également pour protéger l’entreprise à travers le conseil, l’assistance et la concertation avec les autorités locales et le mouvement associatif, est «intéressante». De son côté, le conseiller-résident du programme de jumelage institutionnel, Roland Laval, qui accompagne la délégation algérienne, a rappelé qu’il ne s’agissait nullement pour le Royaume-Uni de «vendre sa solution», mais d’aider à transmettre sa connaissance et la mettre à la disposition de l’Algérie.

«Cela lui permettra d’améliorer sa propre démarche selon ses besoins. La visite d’étude, qui s’étalera sur une semaine, s’inscrit dans un projet de jumelage de deux ans d’un montant de 1,2 million d’euros, entamé en mars 2017. Le projet s’inscrit dans le programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union européenne. Il s’agit de la partie relative à l’appui institutionnel au dispositif de collecte, d’analyse et de promotion de l’information pour la protection des consommateurs. L’exécution du programme de la visite se fera à travers le «Northen Ireland Co-operation Overseas (NI-CO)», un organisme britannique public, chargé de la protection du consommateur.