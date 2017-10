Chine : Chute des investissements directs à l’étranger

Les investissements directs étrangers réalisés par la Chine dans le secteur non financier ont chuté au cours des 9 premiers mois de 42% en glissement annuel, et ce, après un renforcement du contrôle sur les investissements irrationnels hors du pays par les autorités, selon des données officielles publiées hier.

Les entreprises chinoises ont procédé à des investissements d'un montant total de 78 milliards de dollars dans 5.159 entreprises de 154 pays et régions durant les neuf premiers mois de l'année 2017, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les investissements sont principalement réalisés dans les secteurs du leasing et des services commerciaux, de la vente en gros et de détail, et des technologies informatiques. Les investissements effectués dans les pays participant à l'Initiative «la Ceinture et la Route» ont atteint 9,6 milliards de dollars durant cette période, représentant 12,3% du total, soit une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière.