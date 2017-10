M. Benmeradi rencontre l’ambassadeur d’Allemagne : Coopération et promotion des investissements

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a appelé l’ambassadeur d’Allemagne à Alger, Michael Zenner, lors de l’audience qu’il lui a accordée, à œuvrer davantage pour la promotion des relations économiques entre l’Algérie et l’Allemagne, particulièrement en matière d’investissements, un domaine qui constitue une priorité de l’agenda du gouvernement, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a mis en exergue l’importance du partenariat entre les deux pays, d’autant que l’Allemagne est le cinquième fournisseur du marché algérien et occupe la 26e place sur la liste des clients de l’Algérie. Il est à noter que les échanges commerciaux entre les deux pays, au premier semestre de l’année 2017, ont atteint 1,5 milliard de dollars. «L’Algérie est un terreau pour les investissements, grâce aux infrastructures réalisées ces dernières années», a rappelé M. Benmeradi.

Pour sa part, l’ambassadeur allemand s’est dit optimiste quant au volume des échanges économiques entre les deux pays, tout en présentant les principaux investissements de son pays en Algérie. M. Zenner a exprimé également son «souci d’élargir le partenariat algéro-allemand et de renforcer les voies et moyens de sa promotion et de sa diversification pour toucher à tous les secteurs hors hydrocarbures», à travers «différentes formules dont l’exportation, le partenariat et la sous-traitance».

Augmenter les parts d’exportation hors hydrocarbures



Par ailleurs, M. Benmeradi a affirmé, lors de l’audience qu’il a accordée au secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Economie de la Roumanie, Ion Radu, le souci du gouvernement à augmenter les parts d’exportation hors hydrocarbures et créer de nouveaux mécanismes pour diversifier et enrichir l’économie nationale, appelant les hommes d’affaires roumains à investir en Algérie, indique le ministère dans un communiqué. «L’Algérie a franchi de grands pas en matière de protection du produit national qui est, actuellement, en quête de marchés extérieurs», a souligné le ministre.

Il a appelé le partenaire roumain à «créer de grandes opportunités d’investissement et relancer les contacts entre hommes d’affaires des deux pays». M. Benmeradi a cité, à titre d’exemple, le ciment, dont l’Algérie entamera l’exportation vers début 2018. De son côté, le responsable roumain a salué «les bonnes relations qui lient les deux pays», soulignant la disponibilité de son pays «à engager des partenariats économiques avec l’Algérie».

M. Ion Radu a également exprimé son intérêt pour l’investissement dans le secteur des petites et moyennes entreprises ainsi que les industries mécaniques. Il a aussi exprimé la volonté de son pays d’importer les produits algériens, notamment les légumes et les fruits. La rencontre a permis aux deux parties d’évoquer les questions économiques d’intérêt commun.