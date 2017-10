Regard : À quand la fin du gaspillage ?

Nous sommes sourds, muets, aveugles, voire impénitents lorsqu’il s’agit de modérer notre consommation ou tout simplement renoncer à ce «vice», mis à toutes les sauces. Difficile de parler de retenue ou de sobriété, chez nous, à l’heure d’une boulimie dans tous ses états et à laquelle beaucoup d’entre nous donnent libre cours très souvent. Nul besoin de tourner autour du pot : nous filons du mauvais coton. Le gaspillage, encore et toujours, nous gâche la vie, s’érigeant en réflexe pavlovien, parfois, et en seconde nature, d’autre. Les règles de la consommation, tout comme la culture de la rationalité sont tous les jours «ridiculisée», avec des agissements et des comportements fous et biscornus. Nous sommes forts et irréductibles en matière de gaspillage de pain, d’eau, de carburants, et j’en passe. Les barrières et les garde-fous ne sont certainement pas notre tasse de café, on est tenté de dire, rien qu’à voir toutes ces poubelles pleines à craquer de restes de nourriture, ces baguettes entières de pain, ces tuyaux qui débordent de générosité pour laver des véhicules ou encore ces lampes qui refusent de «dormir» carrément, défiant la lumière du jour. Je gaspille, donc j’existe, semble devenir, de plus en plus, un geste banalisé qui boude le bon sens et la logique. Aujourd’hui, même l’austérité se décline vaincue et renversée par ce fléau qui prend de l’ampleur. Il suffit peut-être de savoir que le coût du gaspillage alimentaire en Algérie dépasse les cinq milliards de dinars. Un chiffre astronomique, à même de donner des sueurs au dos. Il ne faut pas aussi oublier l’impact du gaspillage alimentaire sur l’environnement, d’autant plus que la décomposition des matières contribue à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et, par ricochet, la dégradation des ressources naturelles.

Aller vers une consommation modérée et lutter contre le gaspillage s’imposent désormais, pour passer le «cap» d’une crise financière mondiale qui devrait, certainement, repenser notre mode de consommation et nous faire revenir à de meilleurs sentiments.

Samia D.