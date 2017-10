Journée mondiale contre l’ostéoporose : Une maladie qui touche aussi les hommes

L’ostéoporose, qui est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux, entraîne une plus grande fragilité osseuse et des risques de fractures, particulièrement de la hanche, de la colonne vertébrale et du poignet.

En Algérie, 34% des femmes de plus de 50 ans en souffrent. Lors de la Journée mondiale contre l’ostéoporose, organisée hier par la Société algérienne de rhumatologie (SAR), au Centre familial de la CNAS, son président et chef de service du CHU de Douéra, le professeur Hachemi Djoudi, a déclaré que «ces femmes sont des sujets à risque de faire une fracture, d’où l’importance du dépistage précoce de la maladie. C’est ce qui nous a orientés vers de différents axe de recherche. Le premier, c’était la fréquence, en deuxième, c’est de savoir quelles sont les raisons de l’apparition de l’ostéoporose chez ces femmes».

Le Pr Hachemi a expliqué qu’«il y a des raisons sur lesquelles on ne peut pas agir. Un certain nombre de facteurs ont été mis en évidence et qui vont amener ces femmes à aller consulter ou à se faire dépister par un médecin généraliste».

Répondant a une question concernant le pourcentage d’hommes touchés par la maladie, le président de la SAR a indiqué qu’«il n’y a pas des statistique précise, mais le nombre reste très inférieur par rapport au nombre de femmes».

En ce qui concerne la disponibilité des traitements, le Pr Hachemi a souligné que «tous les trainements possibles sont disponibles en Algérie, et ils sont prescrits au cas par cas».

De son côté, le professeur rhumatologue au CHU de Douéra, Manel El- Rakaâwi Hammoumraoui, a déclaré que «le CHU de Douéra prend en charge des enfants qui ont des maladies osseuses fragilisantes, la plus fréquente est l’ostéogenèse imparfaite, qui est une maladie constitutionnelle pour laquelle il existe un traitement ; il est important de la reconnaître et la traiter. Au sein de l’hôpital, il y a une centaine d’enfant qui prennent le traitement et qui évoluent avec un taux de réduction de fracture de près de 74%».

Pour les symptômes en général, selon le professeur, ce sont les fractures répétées, un retard dans la taille et du poids, et ça peut être un retard d’éruption dentaire ou tout simplement des douleurs osseuses suite à plusieurs fractures vertébrales.

«En plus de la prise en charge médicamenteuse, les enfants et leurs parents bénéficient d’une prise en charge psychologique, et ceci afin qu’ils acceptent la maladie et d’avoir plus confiance en soi», a-t-elle conclu.

Wassila Benhamed