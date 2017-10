Sureté de wilaya d’Alger : sur tous les fronts

Les services de la Police Judiciaire de la Sûreté de Wilaya d’Alger ont traité durant le mois de septembre 2950 affaires, ayant entrainé l’arrestation de 3766 présumés auteurs déférés devant les instances judiciaires compétentes, dont 1278 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 728 pour port d’armes prohibées, et 1760 pour divers délits.Parmi les affaires traitées, 330 affaires relatives aux atteintes aux biens,et 721 affaires ayant trait aux atteintes aux personnes, dont 4 affaires homicide volontaire.Quant aux délits et crimes contre la famille et aux bonnes mœurs, les services de la Police Judiciaire ont traité 24 affaires,et 844 affaires relatives aux biens publics, ainsi que 114 affaires à caractère économique et financierConcernant le port d’armes prohibées, les mêmes services ont traité 706 affaires, impliquant 728 personnes présentées par devant les instances judicaires compétentes, où 93 personnes d’entre eux on été placées sous mandat de dépôt. En matière de lutte contre les stupéfiants, 912 affaires impliquant 1278 personnes ont été traitées, avec la saisie de 3.468 kg de résine de cannabis,6725 comprimés psychotropes, 7.46 g Cocaïne, ainsi que 11 g d’héroïne. On ce qui concerne les activités de la police Générale et Réglementation, les forces de police ont mené durant la même période 146 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, où il a été procédé à l’exécution de 6 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes. A propos de la prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré 13545 infractions au code de la route qui nécessité le retrait immédiat de 3994 permis de conduire et l’enregistrement de 69 accidents de circulation ayant entrainé 74 blessés, et 05 cas de décès, dont la cause principale demeure le non respect du code de la route. Lesdits services ont mené 607 opérations de maintien de l’ordre.Enfin, les services de police de la Sûreté de Wilaya d’Alger ont enregistré durant le mois de Septembre 50041 appels sur le numéro 17police secours et le numérovert 15-48, et 783 appels sur le numéro 104, qui restent à la disposition des citoyens pour informer tout ce qui touche à leur quiétude et leur sécurité.