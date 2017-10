Jumelage interhôpitaux : consultations à Ghardaïa

Une équipe médicale composée de douze spécialistes du centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou a entamé hier des consultations spécialisées au profit de la population de la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre du jumelage interhôpitaux, a-t-on appris du directeur de la santé et de la population (DSP).

Composée de spécialistes en néphrologie, cardiologie, rhumatologie et en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, cette équipe, répartie sur cinq zones de la wilaya (Métlili, Guerrara, Ghardaïa, Berriane et El-Ménéa), effectuera des consultations spécialisées et prodiguera des soins, gratuitement, aux patients, a indiqué à l’APS, le DSP, Ameur Benaïssa.

L’occasion est ainsi propice pour accompagner et appuyer le personnel médical local, notamment les spécialistes recrutés récemment, et épargner aux patients nécessitants une prise en charge spécialisées, les longs voyages vers les CHU du Nord pour des soins, a-t-il souligné.

Ce jumelage inter-établissements de santé vise d’un côté à promouvoir la formation médicale continue des praticiens par les échanges de connaissances, et de l’autre à améliorer l’accès aux services de santé spécialisés pour les populations éloignées, a ajouté M. Benaïssa.

Cette action, qui s’étale sur quatre jours, est appuyée par des journées de formation dans les différents établissements de santé.

