Santé scolaire : 60% des élèves souffrent de carie dentaire

Dès le plus jeune âge, des gestes quotidiens d'hygiène bucco-dentaire sont les meilleures garanties pour garder longtemps une bonne dentition.

De 1994 à nos jours, les bilans effectués à partir du support du programme de santé scolaire font ressortir le constat suivant, La carie dentaire est la pathologie la plus fréquente en milieu scolaire. La prévalence est de 37 à 40%, encore que ce chiffre est bien en deçà de la réalité, puisque les consultations de dépistage effectuées dans le cadre du programme de santé scolaire ne se font pas dans les conditions optimales. Il existe une grande carence dans la prise en charge, puisque seulement 20 à 22% des enfants orientés pour soins de carie ou de malposition dentaire sont pris en charge.

Les médecins dentistes dénoncent une mauvaise hygiène buccodentaire. Une situation qui touche, faut-il le rappeler, une grande partie de la population, y compris les enfants. En 2002, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les caries dentaires, les pouvoirs publics ont mis en œuvre un programme national de santé buccodentaire en milieu scolaire. Mais les choses ne semblent pas s’améliorer, les moyens mis en place sont insuffisants et les méthodes de prévention sont à revoir.

La situation n’a pas évolué d’une année à l’autre, car aucune stratégie de lutte contre les pathologies bucco-dentaires n’est actuellement mise en place à l’échelle nationale, et le seul programme national de la santé bucco-dentaire en milieu scolaire est principalement axé sur la prévention, d’où cette initiative de distribution de kits d’hygiène dentaire aux écoliers dans différents établissement du pays. Cette opération entre dans le cadre du programme national «Stop carie» lancé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au profit des enfants âgés de 6 à 12 ans. La chargée du Programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire, au ministère de la santé, le Dr Saïbi Farida, insiste sur l’utilité des campagnes de sensibilisation en direction des enfants, mais aussi de leurs parents, pour réduire la prévalence des caries et, par conséquent, des maladies liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Selon cette responsable, la prolifération des caries chez les enfants est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire et à une alimentation non équilibrée, ainsi qu’à la consommation d’aliments industriels tels que les chips, bonbons, jus, limonades et autres produits nocifs pour la santé. Ainsi, pour la seule wilaya de Tizi Ouzou, à titre d’exemple, il a été constaté, lors d’une journée de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire, que la wilaya, qui compte près de 200.000 élèves, affiche un taux inquiétant de prévalence de caries parmi la population scolarisée et qui est de près de 70%, alors que la moyenne nationale est d’environ 60%. Dans une étude d’observation transversale sur 489 adolescents scolarisés, effectuée en 2014 et qui reposait sur un examen buccodentaire réalisé par un chirurgien-dentiste, complété par un questionnaire auprès des adolescents pour étudier leurs habitudes alimentaires, il a été révélé qu’au total, 45,5% des 489 adolescents observés ont au moins une dent cariée à traiter. Des scores d’indices carieux plus élevés sont observés chez les adolescents soufrant de surpoids. La répartition des fréquences de consommation de différents aliments en fonction du moment de la journée a montré une forte consommation de friandises (87%) et de boissons sucrées (75%) par les adolescents. L’absence de prise de fluor, le manque de connaissances concernant le fluor favorisent l’apparition des caries. L’étude a conclu que la carie dentaire compte parmi les maladies bucco-dentaires les plus répandues en Algérie. Un nettoyage régulier des dents est de rigueur. Un programme national d’hygiène alimentaire doit être instauré, ainsi que des journées de sensibilisation, pour prévenir et minimiser les répercussions sur la santé publique.

Farida larbi