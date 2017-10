Le Coin du copiste : Histoire, journalisme et littérature

La foire internationale du livre d’Alger qui approche à grands pas a déjà entamé sur la presse électronique l’envoi de sa programmation contenant des nouveautés en matière de thèmes de réflexion proposés dans un certain nombre de conférences dont les habitués connaissent bien les salles où se déroulent les rencontres. Car en dehors de l’exposition proprement dite, des livres classés par pays et catégories de maisons d’édition algériennes et étrangères, il existe tout un volet d’animation comme les rencontres avec les éditeurs et les ventes-dédicaces avec les écrivains et nouveaux venus à la manifestation qui brasse un large public, il y a donc la présentation de sujets d’étude suivis de débats avec les lecteurs, voire intellectuels et hommes et femmes de lettres. Beaucoup de nos exilés n’hésitent pas d’ailleurs à faire le déplacement en Algérie pour voir un peu le pays et nouer des contacts avec des lecteurs potentiels ou même carrément rencontrer des éditeurs nationaux pour éventuellement publier ici même leurs écrits, les procédés étant plus facilités et l’opportunité de voir leurs rêves devenir écrivains a plus de chance d’être concrétisée et matérialisée. Si le Sila 2017 peut se décliner en deux volets principaux que sont l’exposition et les conférences, il faudrait revenir sur l’annonce qui est faite sur les sites électroniques spécialisés dans les événements culturels, sur ces prochaines rencontres euro-maghrébines qui en sont à leur 9e édition et qui ouvriront leurs portes à partir du 2 novembre : «L’événement, sponsorisé par le Festival Culturel Européen en Algérie, tournera autour du roman non fictionnel sous les thèmes suivants : ‘’Mémoire et histoire’’, ‘’Journalisme et littérature, croisée de la fiction’’ ainsi que ‘’inspiration et adaptation littéraire’’ ». Les trois thèmes seront abordés par des auteurs et journalistes des deux rives de la Méditerranée. «Les intervenants de cette rencontre sont ainsi issus de l’Algérie, du Maroc, de France, du Royaume Uni, de l’Espagne ou encore des Pays-Bas», souligne l’animatrice du site qui inclut dans sa page tout le contenu du programme de ces rencontres où les orateurs vont discourir pour la première fois de la littérature qui n’est plus inspirée par la fiction mais comme dans les romans historiques par des faits réels. Il sera également question d’aborder tout ce qui peut être produit dans la critique journalistique qui n’est pas sans rappeler pour certaines plumes, des chroniques purement littéraires où le journaliste spécialisé s’investit beaucoup dans l’écriture. Le même site ajoute, en direction des personnes intéressées par ces thématiques que soulèveront avec le public les invités, que les principaux modérateurs sont des journalistes algériens bien connus pour leur intérêt dans ce domaine qui passe hélas souvent inaperçu si l’on écarte les débats houleux et les controverses sur le sujet : «Tout au long de la journée, vous pourrez assister aux discussions et débats modérés par Sarah Kharfi et Ameziane Ferhani et ce, de 9h30 à 16h, au niveau de la salle El Djazaïr à la SAFEX.»

L. Graba