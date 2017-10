28e festival du film arabe : Rayhana Obermeyer et Karim Moussaoui primés

Le cinéaste algérien Karim Moussaoui et la réalisatrice franco-algérienne Rayhana Obermeyer ont reçu, samedi à Fameck (France) le Prix de la presse et le Prix du jury jeunes, respectivement, au 28e Festival du film arabe de Fameck qui prend fin lundi soir, annoncent les organisateurs. La réalisatrice a été récompensée pour son film «A mon âge je me cache pour fumer» (2016), une immersion dans un l'univers exclusivement féminin du hammam où tous les points de vue se confrontent librement, alors que le grand prix du festival est revenu au long métrage «Withered Green» du réalisateur égyptien Mohammed. Le Prix de la presse a été décerné à K. Moussaoui pour son premier long métrage «En attendant les hirondelles» (2017), «une fiction racontant l'Algérie contemporaine à travers trois destins enchevêtrés». «L'Etoile d'Alger» de Rachid Benhadj, «Le Puits» de Lotfi Bouchouchi, «Timgad» de Fabrice Benchaouche et «Le patio» de Sid-Ali Mazif figuraient également sur la liste des films en compétition de cette édition qui a mis à l'honneur le cinéma algérien. «Le chant des vagues» de Karim Benhadj, «Entre les chambres» de Merouane Boudiab» et «La reine des fourmis» de Leila Artese ont été présentés en compétition dans la section court métrage qui a disitingué le Tunisien Mehdi Barsaoui pour son film «On est bien comme ça». Fondé en 1990, le Festival du film arabe de Fameck —un rendez-vous annuel dédié au cinéma des pays arabes et de la Méditerranée— attire chaque année des milliers de spectateurs. (APS)