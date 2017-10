Exposition de peinture de Dounia Hedid : Illustration de l’identité algérienne

Jeune et talentueuse, l’artiste peintre Dounia Hedid expose jusqu’31 du mois en cours à l’hôtel Sofitel d’Alger un florilège de toiles sous l’intitulé « Identité », une exploration de la culture algérienne, des quatre coins du pays et dans toute sa dimension socioculturelle.

Adepte du figuratif, l’artiste illustre la composante culturelle de l’Algérie à travers une dizaine de tableaux, à l’exemple des ruelles sinueuses de la Casbah d’Alger, les femmes en haïk, Alger El Mahroussa et son mythe naval, la ville séculaire de Ghardaïa, des joueuses de l’imzad ainsi que des bijoux berbères. «J'aime bien peindre tout ce qui est clair, tout ce qu'on arrive à comprendre et tout ce qui est réel. Je vais plus vers la précision, j'aime bien peindre essentiellement les personnages pour donner plus de vivacité», a-t-elle noté.

Fière de son identité, d’où l’intitulé de cette exposition, Dounia Hedid affiche sa joie d’être éduquée dans cette culture. Elle espère que ses œuves artistiques contribueront à la valorisation de ce patrimoine qui veille sur notre identité.

«J’ai intitulé une des toiles ‘’origine’’, on y trouve une citation écrite en Tifinagh qui dit : ‘’ tu peux aller où tu veux, mais n'oublie jamais d'où tu viens’’. Pour moi, cette toile pourrait traduire toute l'exposition, c'est très important de ne pas oublier notre identité et de ne pas oublier notre source», a-t-elle noté.

Diplômée de USTHB à Bab Ezzouar, Dounia aime dessiner et peindre depuis sa tendre enfance, elle commence à exposer à l’université avant de le faire pour la première fois devant un grand public dans une exposition intitulée «voyage nostalgique». Inspirée par plusieurs artistes réalistes, à l’exemple de Leonardo Da Vinci ou encore l’algérien Hocine Ziani, Dounia Hedid est une fervente admiratrice de l’orientaliste Etienne Dinet qu’elle qualifie de «génie». « Je me suis déplacée à l'étranger pour voir quelques unes de ses peintures. C'est un immense plaisir de voir de mes propres yeux son travail. Il s'est vraiment imprégné de son entourage, des traditions algériennes, il s’est imprégné du décor algérien qu'il a fabuleusement représenté dans ses toiles, les couleurs, les formes, les détails… », a-t-elle conclue.

Kader Bentounès