10e festival de la chanson Sétifienne : Le « S’raoui » défie le temps

C’est sous le signe de l’hommage et de la reconnaissance à l’endroit de tous ceux-là qui ont porté, au-delà des mers ou dans ces contrées lointaines, l’écho du «S’raoui», que voici émergeant une fois encore, que s’est ouverte hier la 10e et dernière édition du festival de la chanson sétifienne, marquée, cette année, par la participation de nombreux jeunes talents venus de différentes contrées, pour chanter à gorges déliées, ce chant traditionnel sétifien.

Une édition d’autant plus émouvante qu’elle donne l’impression d’emporter au creux de ses vagues de lointains souvenirs tout au long d’une décennie pour valoriser ce festival et le hisser dès l’année prochaine au rang des grands festivals, suite à la décision du ministre de la culture, Azzedine-Mihoubi, de déposer ce dossier à l’UNESCO et d’inscrire cet héritage culturel de l’Algérie profonde au patrimoine mondial de l’humanité, nous indique le commissaire du festival, Nasserdine Djirar. Dans cette stratégie du ministère de la culture pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, une telle décision ne peut être qu’heureuse, et l’est d’autant plus au moment où le «S’raoui» fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt aussi somptueux que celui qui est consenti par ce département à d’autres richesses nationales, à l’instar de «Ahellil» du Gourara, le costume nuptial de Tlemcen, le pèlerinage du «Rakb» de Sidi Cheikh, «l’Imzad» ou alors la fête de «la S’beiba» à Djanet et le «Sbouà» de Timimoun. Juste hommage et reconnaissance donc à l’endroit de ceux qui ont veillé jusqu’à leur dernier souffle pour que le «S’raoui» ne meurt pas et résiste à tous les vents d’une modernité qui ne dit pas son nom et au nom de laquelle ce patrimoine aurait pu s’en aller à la conquête d’autres horizons qui ne sont pas de son authenticité : Mohamed Benchaib, le pionnier de la chanson Sétifienne, Said Mehentel, Nordine Staifi, Samir, qui ne sont plus de ce monde, ont porté de leurs voix puissantes le rêve de tant de générations que voici célébrant par des chants du terroir cet héritage culturel. Pour Nasserdine Djirar, cette 10e édition sera forte de certaines spécificités et constituera ainsi le prélude à une ère nouvelle qui consolidera les vertus du patrimoine « S’raoui», affirmera son authenticité et portera son écho aussi loin que l’avait imaginé le regretté Omar Mokhtar Chaalal, auteur, écrivain et poète et homme de théâtre quand il faisait chanter sa plume, le blanc de sa feuille : « Comme le souffle des vents d’été, comme le murmure de ceux de l’automne, le «S’raoui» s’élève des hautes plaines pour être repris en écho par les contreforts des montagnes, chant d’amour en temps de paix, il permet à la femme claustrée de communiquer avec l’homme dans les champs, chant de lutte en temps de guerre il permet aux soldats-paysans de transmettre leurs messages à travers les collines... » mettant en symbiose le bonheur «d’El Djazia» et la douleur de Mai. Plus que les éditions précédentes c’est 30 jeunes talents issus de différentes présélections qui fouleront les planches de la maison de la culture Houari-Boumediene du 17 au 23 octobre et tenteront d’émerger de ce concours et s’approprier les 4 premiers prix dont les distinctions iront de 25 à 7 millions de centimes. Parmi les nouveautés qui marqueront ce festival figurent un concours du meilleur parolier, celui du meilleur instrumentiste au « Mezoued » (genre de cornemuse), une exposition portant sur l’événement et un stage de formation à l’endroit des jeunes chanteurs.

F. Zoghbi