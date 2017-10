Haut-commissariat des droits de l’homme : « Toutes les normes sont dans la législation algérienne »

«Toutes les normes internationales relatives aux droits de l’homme sont contenues dans la législation algérienne», a déclaré Mme Afarin Shahidzadeh, chef adjointe de la division des institutions nationales et des mécanismes régionaux au sein du Haut-Commissariat des droits de l’homme à Genève.

Mme Afarin Shahidzadeh qui s’exprimait hier à Alger, lors des travaux d’un atelier portant sur «les institutions nationales des droits de l’homme et les principes de Paris», a salué à cette occasion l’ensemble des dispositions consacrant les droits de l’homme au niveau des différents textes de lois, à leur tête la loi fondamentale de 2016.

Il convient de signaler que le Conseil national des droits de l’homme, qui assure, depuis dimanche dernier, la présidence tournante du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme, a invité la chef adjointe de la division des institutions nationales et des mécanismes régionaux au sein du Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève ainsi que le directeur exécutif du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme en qualité d’invités d’honneur et d’observateurs, comme mis en exergue d’ailleurs par la présidente du CNDH.

En effet, Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, qui s’exprimait hier au siège de l’institution qu’elle représente, a relevé que « c’est lors de la 14e Assemblée Générale du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme, tenue le 15 octobre dernier à l’hôtel El-Aurassi, que le CNDH a invité en qualité d’invités d’honneur et d’observateurs, la chef ajointe de la division des institutions nationales et des mécanismes régionaux au sein du Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève et le directeur exécutif du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme».

Enchaînant ensuite avec l’objectif assigné à la rencontre d’hier qui s’est déroulée au siège du Conseil national des droits de l’homme à Alger, Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki fera remarquer qu’il s’agit là d’une réunion de travail et de sensibilisation visant à concrétiser le but de recouvrer la lettre « A » au sein du Conseil national des droits de l’homme qui est désormais président — pour une durée d’une année— du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme.

La lettre A est, pour rappel, la meilleure des classifications pouvant être accordée aux institutions nationales des droits de l’homme. Par définition, les institutions nationales des droits de l’homme sont des organes officiels indépendants, financés par l’Etat, fondés par la constitution ou la loi et destinés à la promotion des droits de l’homme au sein des différents pays du monde.

Cette institution, qualifiée de quatrième pilier, est en quelque sorte une passerelle entre le gouvernement, le Parlement et le pouvoir judiciaire, d’un côté, et la société civile, de l’autre côté. La présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme et présidente du Conseil national des droits de l'homme a également indiqué que l'Algérie mettra à profit sa présidence pour poursuivre les efforts visant à consolider et à protéger les droits de l'homme au niveau arabe et à les promouvoir « sur le terrain », eu égard à leur impact sur le quotidien des citoyens. Elle a appelé les pays arabes à « unir leurs efforts pour atteindre les objectifs pour lesquels a été créé le Réseau », notant que « l'Algérie compte proposer plusieurs projets dans le cadre du projet de plan d'action du Réseau pour 2018 ». Il faut dire que la réunion d’hier a été mise à profit pour la signature d’une convention de partenariat entre le CNDH et l’Institut national des droits de l’homme à Genève, un partenariat que les deux signataires souhaitent « très fructueux». Cela dit, le CNDH a signé hier après-midi une autre convention avec le responsable du PNUD à Alger, a indiqué Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki.

Soraya Guemmouri