Remaniement du gouvernement : Le Premier ministère dément

C’est par ce communiqué que les services du Premier ministère ont tenu à mettre un terme à des spéculations qui ne faisaient que s’amplifier, et qui ne faisaient que faire douter l’opinion publique quant au principe de la stabilité auquel s’attache l’Exécutif pour consacrer ses objectifs consignés dans son Plan d’action.

C’est dire toute l’importance que revêt le communiqué succinct des services du Premier ministre, dans la mesure où celui-ci rassure non pas uniquement les membres du gouvernement ciblés par des rumeurs colportées par certaines sources, mais également l’opinion dans toute sa diversité. A plusieurs reprises, les spécialistes de la spéculation inventent des scenarii pour tenter d’accréditer l’idée d’une recomposition du gouvernement.

La nouveauté réside toutefois dans cette attitude des services du Premier ministère qui affichent une volonté manifeste quant à rétrécir autant que faire se peut des champs d’action des partisans de la rumeur, surtout quand celle-ci a trait à des sujets aussi importants comme ceux relatifs à l’action du gouvernement. L’on retiendra à cet effet que depuis la désignation de M. Ahmed Ouyahia, le 15 août dernier, à la tête du Premier ministère, ce département innove et gagne des points en matière de communication institutionnelle. On ne le dira jamais assez : le manque à gagner en terme de communication institutionnelle a toujours profité aux partisans de la rumeur. Un tel constat ne saura perdurer dans le temps, et les services du Premier ministère viennent de montrer la voie à suivre pour communiquer et faire en sorte que la rumeur ne puisse plus s’imposer au détriment de la véritable information.

Karim Aoudia