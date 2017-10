Algérie - Pologne : Renforcement de la diplomatie parlementaire

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, et l'ambassadeur de la Pologne à Alger, Vitold Siridovish, ont examiné hier les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales, tout en se félicitant des "bonnes" relations de coopération entre les deux pays. Lors d'une audience accordée par M. Afif à l'ambassadeur de Pologne, "les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de réactiver, à travers tous les mécanismes disponibles, les relations parlementaires entre les deux pays au profit des intérêts communs", a indiqué un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Afif a affirmé que la diplomatie parlementaire "gagne de jour en jour du terrain et s'impose en tant que levier à la diplomatie traditionnelle". Soulignant que la Constitution algérienne est "consensuelle" et constitue "le couronnement des importantes réformes politiques initiées par le Président de la République", M. Afif a mis en avant, dans ce sens, les prérogatives supplémentaires accordées au Parlement, notamment la place privilégiée donnée à la diplomatie parlementaire, outre le renforcement du rôle de l'opposition politique". Au volet économique, le président de la commission a rappelé que l'Algérie "œuvre actuellement pour une économie diversifiée et productive", et ce, en collaboration avec ses partenaires à l'instar de la Pologne, affirmant qu'il existe de nombreux domaines de coopération fructueuse, à l'image de l'agriculture, l'énergie et le numérique.

Pour sa part, l'ambassadeur polonais a qualifié l'Algérie de partenaire "stratégique", affirmant qu'il existe réellement une coopération dans les domaines cités, mettant l'accent sur d'autres secteurs ouverts à l'investissement comme l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, notamment dans le domaine de l'agriculture". Il a exprimé, également, le souhait de son pays de bénéficier du gaz algérien. (APS)