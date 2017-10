Algérie - Chine : Promouvoir la coopération dans le domaine de l’éducation

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a reçu lundi à Alger, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Yang Guangyu, avec lequel elle a abordé les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'éducation, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de leurs entretiens, Mme Benghabrit et l'ambassadeur chinois on passé en revue la coopération existante entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de l'éducation, précise le communiqué. Les deux parties "ont exprimé leur volonté de dynamiser la coopération à travers la mise en place d'une équipe mixte chargée d'identifier les axes prioritaires à inscrire dans le domaine éducatif", a-t-on ajouté.(APS)